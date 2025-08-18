magazin
Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ
Go Fun 18 Αυγούστου 2025 | 16:45

Ο 50χρονος Λεονάρντο Ντι Κάπριο νιώθει 32, μετανιώνει για το Boogie Nights, δεν μετανιώνει για το Ισραήλ

Ο Λεονάρντο Ντι Kάπριο είναι το cover story του περιοδικού Esquire. Στη συνέντευξη του ο ηθοποιός μίλησε για όλα εκτός από όσα του καταλογίζουν τα media σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος συχνά συνδέεται ρομαντικά με γυναίκες πολύ νεότερες από τον εαυτό του, ίσως υπαινίσσεται τον λόγο για τον οποίο η διαφορά ηλικίας δεν έχει καμία σημασία για εκείνον, καθώς πλέον διανύει την πέμπτη δεκαετία της ζωής του.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ, γνωστός από ταινίες όπως ο Τιτανικός και Ο Λύκος της Γουόλ Στριτ, μίλησε στο περιοδικό Esquire και ισχυρίζεται ότι συναισθηματικά νιώθει σαν τριαντάρης.

Στη συνέντευξη του στο περιοδικό που ανέλαβε να κάνει ο Πολ Τόμας Άντερσον, του οποίου η τελευταία ταινία δράσης One Battle After Another με πρωταγωνιστή τον Ντι Κάπριο κυκλοφορεί τον επόμενο μήνα, ο Αμερικανός σκηνοθέτης ρώτησε τον ηθοποιό:

«Απάντησε όσο πιο γρήγορα μπορείς. Αν δεν ήξερες πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών είσαι τώρα;».

Ο Ντι Κάπριο απάντησε: «Τριάντα δύο».

View this post on Instagram

A post shared by Esquire (@esquire)

«Σου δημιουργεί την αίσθηση ότι έχεις την επιθυμία να είσαι πιο ειλικρινής και να μην σπαταλάς τον χρόνο σου», εξήγησε.

«Μπορώ μόνο να φανταστώ πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες δεκαετίες. Κοιτάζω τη μητέρα μου, για παράδειγμα, και λέει ακριβώς αυτό που σκέφτεται, χωρίς να σπαταλά χρόνο προσπαθώντας να προσποιηθεί» πρόσθεσε.

Για τον Ντι Κάπριο είναι ανάγκη για όποιον μεγαλώνει να είναι πιο «γυμνός» από υποθέσεις.

«Το να είσαι πιο ειλικρινής και να ρισκάρεις να καταρρεύσουν πράγματα, ή να ρισκάρεις διαφωνίες, ή να ρισκάρεις να ακολουθήσεις χωριστούς δρόμους από οποιαδήποτε σχέση στη ζωή σου –προσωπική ή επαγγελματική– σημαίνει ότι απλά δεν θέλεις να σπαταλάς άλλο τον χρόνο σου» πρόσθεσε ο Ντι Κάπριο που θεωρεί ότι αυτή η αξιοποίηση του χρόνου του είναι «σχεδόν μία μορφή ευθύνης, καθώς πολύ μεγαλύτερο μέρος της ζωής σου είναι πίσω σου, παρά μπροστά σου».

Στη συνέντευξη, ο Ντι Κάπριο εξήγησε επίσης πώς αποφεύγει να είναι μεγαγχολικός μετά τα γυρίσματα. «Νομίζω ότι είμαι καλός σε αυτό, επειδή κάνω πολλά διαλείμματα μεταξύ των ταινιών», είπε.

«Κάνω τα πράγματα πιο αραιά, οπότε είμαι ανυπόμονος να επιστρέψω στην πραγματική μου ζωή μόλις τελειώσω τα γυρίσματα. Η ζωή παγώνει όταν κάνεις γυρίσματα. Όλα σταματούν και μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα στην πραγματική σου ζωή. Μπορεί να ανησυχούσα περισσότερο αν δούλευα πάρα πολύ. Το να πηγαίνω από ταινία σε ταινία, θα με φόβιζε. Σε τι θα επιστρέψω; Είμαι πολύ τυχερός γι’ αυτό» κατέληξε.

Ο Ντι Κάπριο έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1991 και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων ένα Όσκαρ Καλύτερου Ηθοποιού και ένα βραβείο BAFTA για τον ρόλο του στην ταινία του 2015, Η Επιστροφή (The Revenant).

Στη συνέντευξη του ο Ντι Κάπριο είπε επίσης ότι μετανιώνει που δεν έπαιξε στην ταινία Boogie Nights, μια άλλη ταινία του Άντερσον.

View this post on Instagram

A post shared by Esquire (@esquire)

«Σπάνια παρακολουθώ κάποια από τις ταινίες μου, αλλά για να είμαι ειλικρινής υπάρχει μία που έχω δει περισσότερο από τις άλλες» πρόσθεσε. «Είναι ο Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator). Αυτό συμβαίνει απλά επειδή ήταν μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για μένα. Είχα συνεργαστεί με τον Μάρτιν Σκορτσέζε στις Συμμορίες της Νέας Υόρκης και κουβαλούσα ένα βιβλίο για τον Χάουαρντ Χιουζ για 10 χρόνια. Παραλίγο να το έκανα με τον Μάικλ Μαν, αλλά υπήρξε μία διαφωνία και κατέληξα να το φέρω στον Μάρτιν» είπε.

«Ήμουν τότε 30 ετών. Ήταν η πρώτη φορά ως ηθοποιός που ένιωσα ότι ήμουν έμμεσα μέρος της παραγωγής, παρά απλά ένας ηθοποιός που προσλήφθηκε για να παίξει έναν ρόλο. Ένιωσα υπεύθυνος με έναν εντελώς νέο τρόπο. Ένιωθα πάντα περήφανος και συνδεδεμένος με αυτή την ταινία ως ένα τόσο βασικό κομμάτι της εξέλιξής μου σε αυτή τη βιομηχανία και της ανάληψης ενός ρόλου ως πραγματικός συνεργάτης για πρώτη φορά».

Ωστόσο ο Ντι Κάπριο δεν αναφέρθηκε σε κανένα από τα πρόσφατα σκάνδαλα που έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχουν αμφισβητήσει την περιβαλλοντική και ανθρωπιστική του ακτιβιστική του ατζέντα.

Μετά την εμφάνιση του στον γάμο του τεχνολογικού τιτάνα Τζεφ Μπέζος αλλά και τις κοινές τους διακοπές στη Μεσόγειο, οι χρήστες του διαδικτύου απόρησαν πώς ένας περιβαλλοντικός ακτιβιστής μπορεί να είναι παράλληλα κομμάτι του κύκλου ενός μεγιστάνα που δεν έχει κάνει τίποτα για το περιβάλλον ή να κάνει διακοπές με lear jet και yachts που έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Πιο πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι επενδυτικός όμιλος στον οποίο συμμετέχει ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έλαβε την τελική έγκριση για την κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου κοντά στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ.

Ο ηθοποιός κατέχει το 10% του τεράστιου έργου και το υπόλοιπο μοιράζεται μεταξύ της εταιρείας Harag και των αδελφών Αχίκαμ και Λίορ Κοέν.

Αν και το οικολογικά πιστοποιημένο θέρετρο στη μαρίνα Χερζλίγια είναι συνεπές με την καμπάνια του για βιωσιμότητα δημοσιεύματα αμφισβήτησαν την πρόθεση του να επενδύσει στο Ισραήλ όσο η σφαγή στη Γάζα συνεχίζεται.

«Οικολόγος; Σε μια χώρα που αφήνει τα παιδιά να πεθάνουν από την πείνα; Αυτό είναι επιλογή» σχολίασε χρήστης σε μία ανάρτηση που έχει πολλά likes.

Διαβάστε όλη τη συνέντευξη του Ντι Κάπριο εδώ.

View this post on Instagram

A post shared by Esquire (@esquire)





