Ένα σκάνδαλο σε δημοπρασία: Τι μεσολαβεί μεταξύ του Ζαν Μισέλ Μπασκιά και του Λεονάρντο Ντι Κάπριο;

Τέσσερα έργα τέχνης των Πάμπλο Πικάσο, Ζαν Μισέλ Μπασκιά και Νταϊάν Άρμπους, τα οποία παραδόθηκαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ σε σχέση με το σκάνδαλο 1Malaysia Development Berhad (1MDB), δημοπρατούνται τώρα διαδικτυακά από την Υπηρεσία των ΗΠΑ Marshals Service.

Ο οίκος δημοπρασιών Gaston and Sheehan, με έδρα το Pflugerville του Τέξας, έχει αναλάβει από την αμερικανική κυβέρνηση την πώληση της αυτοπροσωπογραφίας τογια

υ Ζαν Μισέλ Μπασκιά (1982) και του κολάζ Red Man One (1982), του έργου Tête de taureau et broc (1939) του Πάμπλο Πικάσο και του έργου Child with a Toy Hand Grenade της Νταϊάν Άρμπους. Η διαδικτυακή δημοπρασία ξεκίνησε στις 16 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 4 Σεπτεμβρίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει προμήθεια αγοραστή για κανένα από τα έργα τέχνης.

Σύμβουλοι και ειδικοί στον τομέα της τέχνης δήλωσαν στο Artnews ότι τα έργα είναι υψηλής ποιότητας και έχουν «τρελές» αρχικές προσφορές σε σχέση με την πραγματική τους αξία, με βάση προηγούμενα αρχεία δημοπρασιών και πληροφορίες πωλήσεων. Ωστόσο, ο απλός ιστότοπος δημοπρασιών και η σύνδεση με έναν διεθνή φυγά μπορεί να αποτρέψουν πιθανούς αγοραστές σε μια ήδη υποτονική αγορά τέχνης.

«Δεν είναι το πιο ελκυστικό μέρος για αγορές, αλλά θα μπορούσε να προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία για έναν έμπειρο αγοραστή», δήλωσε ο σύμβουλος τέχνης Ντέιν Τζένσεν στο Artnews.

«Οι περισσότεροι πελάτες μου δεν θα ενδιαφέρονταν να επισκεφθούν αυτόν τον ιστότοπο και να υποβάλουν προσφορές μόνο και μόνο επειδή ο ιστότοπος είναι τόσο άθλιος», δήλωσε η σύμβουλος τέχνης Αρούσι Καπούρ στο Artnews. «Αν κάποιος άλλος εκτός από εσάς μου έστελνε αυτόν τον ιστότοπο, πιθανότατα θα σκεφτόμουν ότι κάποιος προσπαθεί να με εξαπατήσει».

«Ο λύκος της Γουόλ Στριτ»

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούλιο του 2020, το αυτοπροσωπογραφία του Μπασκιά παραδόθηκε στην αμερικανική κυβέρνηση από τον Κρίστοφερ Τζόι ΜακΦάρλαντ, ο οποίος ίδρυσε την Red Granite Pictures μαζί με τον Ρίζα Σαχρίζ Μπιν Αμπντούλ Αζίζ, τον θετό γιο του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας. Ο ΜακΦάρλαντ και ο Αζίζ ήταν επίσης παραγωγοί της ταινίας «Ο λύκος της Γουόλ Στριτ» του 2013.

Τα άλλα τρία έργα τέχνης αγοράστηκαν από τον μαλαισιανό επιχειρηματία και φυγά Λο Τάεκ Τζο, μεταξύ 2012 και 2014 και δωρίστηκαν στον ηθοποιό και συλλέκτη έργων τέχνης Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος επίσης πρωταγωνίστησε και παρήγαγε την ταινία «Ο λύκος της Γουόλ Στριτ». Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Ντι Κάπριο — ο οποίος εμφανίστηκε στη λίστα των 200 κορυφαίων συλλεκτών του Artnews το 2015 και το 2016 — παρέδωσε και τα τρία έργα τέχνης στην αμερικανική κυβέρνηση μετά την ανεύρεση των έργων του Πικάσο και του Μπασκιά στην Ελβετία το 2017.

Ο Λο είναι επί του παρόντος καταζητούμενος σε αρκετές χώρες, για τον βασικό του ρόλο στο σκάνδαλο 1MDB. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ πιστεύει ότι περισσότερα από 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια εκλάπησαν από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μαλαισίας μεταξύ 2009 και 2015 «από υψηλόβαθμους αξιωματούχους του 1MDB και τους συνεργάτες τους, καθώς και από τον Λο Τάεκ Τζο (γνωστός και ως Τζο Λο), μέσω ενός εγκληματικού σχεδίου που περιελάμβανε διεθνή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και υπεξαίρεση».

Το Artnews είχε προηγουμένως αναφέρει ότι το έργο Red Man One (1982) του Μπασκιά πωλήθηκε για 3,5 εκατομμύρια δολάρια με προμήθειες στην βραδινή δημοπρασία σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη τον Μάιο του 2009. Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το κολάζ του Μπασκιά αγοράστηκε για 9,4 εκατομμύρια δολάρια από την Helly Nahmad Gallery στη Νέα Υόρκη «περίπου τον Νοέμβριο του 2012», χρησιμοποιώντας παραποιημένα έσοδα από την πώληση ομολόγων για την 1MDB. Η αρχική προσφορά για το Red Man One στον ιστότοπο US Marshals Art Auction ήταν 2,975 εκατομμύρια δολάρια.

«Αυτό το δώρο είναι για σένα»

Σύμφωνα με έγγραφα που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον Ιούνιο του 2016, ο πίνακας του Πικάσο Tête de taureau et broc (1939), επίσης γνωστός ως Nature morte au crâne, αποκτήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 2014 με 3,28 εκατομμύρια δολάρια από την εκτροπή εσόδων από την πώληση ομολόγων το 2013. Ο πίνακας δωρίστηκε στον Ντι Κάπριο τον ίδιο μήνα με μια χειρόγραφη σημείωση που έγραφε «Χρόνια πολλά με καθυστέρηση! Αυτό το δώρο είναι για σένα» και υπογραφόταν «TKL», τα αρχικά του Λόου.

Η αρχική προσφορά τόσο για το Self Portrait του Μπασκιά όσο και για το Tête de taureau et broc του Πικάσο στην US Marshals Art Auction ήταν 850.000 δολάρια.

Έγγραφα που κατατέθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφεραν επίσης ότι το Child with a Toy Hand Grenade (1962) της Άρμπους αγοράστηκε από την εταιρεία τέχνης και κινηματογραφικών αναμνηστικών Cinema Archives για 750.000 δολάρια. Η αρχική προσφορά για το print της Άρμπους στη δημοπρασία έργων τέχνης των αμερικανικών αρχών ήταν 4.400 δολάρια.

Ενώ τα έσοδα από τις ομοσπονδιακές κατασχέσεις συνήθως πηγαίνουν στο Υπουργείο Οικονομικών, τα κεφάλαια από την πώληση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την υπόθεση 1MDB θα ωφελήσουν άτομα που υπέστησαν ζημιά από τη διαφθορά στη Μαλαισία, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο NPR το 2019. Σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Ιούνιο αναφερόταν ότι είχε επαναπατρίσει περίπου 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Από τον Γουόρχολ στον Ρόθκο

Ο οίκος Gaston και ο Sheehan είχε προηγουμένως πουλήσει δύο άλλα έργα τέχνης που σχετίζονταν με το σκάνδαλο 1MDB τον Φεβρουάριο του 2021: τη σπάνια αφίσα της ταινίας «Metropolis» του 1927 του Χέινζ Σουλτς-Νεουντάμ και το Round Jackie (1964) του Άντι Γουόρχολ. Ο χρυσός πίνακας του Γουόρχολ πωλήθηκε για 1,04 εκατομμύρια δολάρια, λίγο κάτω από τα 1,055 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε ο Λο σε μια σύγχρονη βραδινή δημοπρασία του Sotheby’s στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο του 2013, πριν τον χαρίσει στον συλλέκτη Σουίζ Μπιτς , ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή των 200 συλλεκτών.

Ένα άλλο έργο τέχνης που είχε προηγουμένως σχέση με τον Λο, το Untitled (Yellow and Blue) του Μαρκ Ρόθκο, πωλήθηκε με πολύ μεγαλύτερη πτώση τον περασμένο Νοέμβριο στο Sotheby’s στο Χονγκ Κονγκ.

Ενώ ορισμένοι σύμβουλοι τέχνης δήλωσαν ότι η σύνδεση με τον Λο θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε εκπτώσεις για τα έργα Self Portrait (1982), Red Man One (1982), Tête de taureau et broc (1939) και Child with a Toy Hand Grenade, τουλάχιστον ένας εμπειρογνώμονας του κλάδου δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί η δραστηριότητα των προσφορών για τους κορυφαίους καλλιτέχνες.

«Μια τιμή πώλησης κάτω από την εκτίμηση ή κάτω από μια προηγούμενη τιμή πώλησης μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες – είναι δύσκολο να πει κανείς αν οφείλεται σε ύφεση ή πτώση της αγοράς τέχνης, ένα πρόβλημα για το οποίο γράφουν όλοι, ή αν σχετίζεται με ένα ζήτημα που αφορά τις λεπτομέρειες αυτής της πώλησης και της διαδικασίας δημοπρασίας», δήλωσε η Τζέιν Λαβίν, εταίρος και συνιδρυτής της The ArtRisk Group, πρώην ομοσπονδιακή εισαγγελέας καθώς και πρώην επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιας συμμόρφωσης και επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων στη Sotheby’s, στο ARTnews. «Είναι πάντα δύσκολο να γνωρίζουμε τι θα συμβεί σε μια δημόσια δημοπρασία, και μπορεί να ξεπεράσει τις προσδοκίες και να φτάσει σε υψηλότερες τιμές. Αυτό είναι μέρος της διασκέδασης των δημοπρασιών και τις κάνει τόσο ενδιαφέρουσες».

Η είδηση για τη δημοπρασία των US Marshals αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τη Λίντα Άλμπερτσον, διευθύνουσα σύμβουλο της Association for Research into Crimes Against Art (ARCA). Η προηγούμενη δημοπρασία έργων τέχνης στο Gaston and Sheehan το 2021 αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τον Γκρεγκ Άλεν.