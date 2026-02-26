Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, βραβευμένος με Όσκαρ και έχοντας βάλει το όνομά του σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές της 7ης Τέχνης. Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του έως σήμερα, ο Κρίστιαν Μπέιλ έχει συνδεθεί με τις ακραίες μεταμορφώσεις στην εμφάνισή του.

Ο 52χρονος σταρ δεν διστάζει να πάρει και να χάσει (πολλά) κιλά, υποβάλλοντας τον οργανισμό του σε σκληρές διατροφικές συνήθειες, προκειμένου να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο στο πετσί του ρόλου.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι έχασε περίπου 30 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του στο φιλμ The Fighter; Ή τα 20 κιλά που πήρε, καταναλώνοντας για εβδομάδες junk food, για την ταινία American Hustle; Ας μην συζητάμε καν για τις ώρες που πέρασε στο γυμναστήριο για να μεταμορφωθεί σε Batman για την τριλογία του The Dark Night του Κρίστοφερ Νόλαν.

Παρά την εμπειρία του, όμως, φαίνεται ότι η μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στο The Bride! ήταν αυτή που τον έφτασε στα όριά του. Ο Κρίστιαν Μπέιλ για τη συγκεκριμένη ταινία δεν χρειάστηκε ούτε να πάρει, ούτε να χάσει κιλά. Ούτε καν να πάει στο γυμναστήριο. Απλά έπρεπε κάθε μέρα να κάθεται 6 ώρες στην καρέκλα του makeup artist ώστε να γίνει το τέρας του Φρανκεστάιν. Κι αυτό, όπως αποδείχθηκε, τον «έσπασε».

Κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος μιλώντας στο Entertainment Weekly. «Ούρλιαζα σαν τρελός στο πλατό κάθε μέρα» είπε ο γνωστός ηθοποιός και συνέχισε: «Ήταν ο τρόπος μου για να βγάλω από μέσα μου όλη αυτή την απελπισία που ένιωθα που καθόμουν ακίνητος τόσες ώρες».

Μάλιστα είπε ότι αυτή ήταν η μόνη λύση καθώς «δεν ήθελα να το κάνω στο αυτοκίνητο, όπως πήγαινα στη δουλειά, γιατί φοβόμουν μην προκαλέσω κανένα ατύχημα. Ούτε στο σπίτι γιατί ο κόσμος θα νόμιζε ότι είχα τρελαθεί».

Πάντως ο Κρίστιαν Μπέιλ κρατάει τη θετική πλευρά όλου αυτού του ξεσπάσματός του. «Είχαμε φτάσει στο σημείο να συμμετέχει όλο το συνεργείο σε αυτό, περίπου 30 άτομα. Ερχόντουσαν και ουρλιάζαμε όλοι μαζί. Ήταν μοναδική εμπειρία και μας έφερε απίστευτα κοντά».

Η ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ The Bride! θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 6 Μαρτίου.