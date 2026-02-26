magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»
«Μοναδική εμπειρία» 26 Φεβρουαρίου 2026, 14:10

Ούρλιαζα κάθε μέρα σαν τρελός: Η μεταμόρφωση που έκανε τον Κρίστιαν Μπέιλ να «σπάσει»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Κρίστιαν Μπέιλ έχει κάνει ακραίες αλλαγές στην εμφάνισή του προκειμένου να μπει στο πετσί του ρόλου. Ωστόσο η μεταμόρφωσή του στην ταινία The Bride! τον έφτασε στα όριά του.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Spotlight

Είναι ένας από τους πιο γνωστούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, βραβευμένος με Όσκαρ και έχοντας βάλει το όνομά του σε μερικές από τις μεγαλύτερες παραγωγές της 7ης Τέχνης. Ωστόσο, από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του έως σήμερα, ο Κρίστιαν Μπέιλ έχει συνδεθεί με τις ακραίες μεταμορφώσεις στην εμφάνισή του.

Ο 52χρονος σταρ δεν διστάζει να πάρει και να χάσει (πολλά) κιλά, υποβάλλοντας τον οργανισμό του σε σκληρές διατροφικές συνήθειες, προκειμένου να μπει όσο το δυνατόν περισσότερο στο πετσί του ρόλου.

Για την ταινία The Fighter έχασε περίπου 30 κιλά.

Ποιος μπορεί να ξεχάσει ότι έχασε περίπου 30 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου του στο φιλμ The Fighter; Ή τα 20 κιλά που πήρε, καταναλώνοντας για εβδομάδες junk food, για την ταινία American Hustle; Ας μην συζητάμε καν για τις ώρες που πέρασε στο γυμναστήριο για να μεταμορφωθεί σε Batman για την τριλογία του The Dark Night του Κρίστοφερ Νόλαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christian Bale (@hardcorechristianbalefan)

Παρά την εμπειρία του, όμως, φαίνεται ότι η μεταμόρφωσή του για τον ρόλο του στο The Bride! ήταν αυτή που τον έφτασε στα όριά του. Ο Κρίστιαν Μπέιλ για τη συγκεκριμένη ταινία δεν χρειάστηκε ούτε να πάρει, ούτε να χάσει κιλά. Ούτε καν να πάει στο γυμναστήριο. Απλά έπρεπε κάθε μέρα να κάθεται 6 ώρες στην καρέκλα του makeup artist ώστε να γίνει το τέρας του Φρανκεστάιν. Κι αυτό, όπως αποδείχθηκε, τον «έσπασε».

Κρίστιαν Μπέιλ

Κάτι που παραδέχτηκε και ο ίδιος μιλώντας στο Entertainment Weekly. «Ούρλιαζα σαν τρελός στο πλατό κάθε μέρα» είπε ο γνωστός ηθοποιός και συνέχισε: «Ήταν ο τρόπος μου για να βγάλω από μέσα μου όλη αυτή την απελπισία που ένιωθα που καθόμουν ακίνητος τόσες ώρες».

Μάλιστα είπε ότι αυτή ήταν η μόνη λύση καθώς «δεν ήθελα να το κάνω στο αυτοκίνητο, όπως πήγαινα στη δουλειά, γιατί φοβόμουν μην προκαλέσω κανένα ατύχημα. Ούτε στο σπίτι γιατί ο κόσμος θα νόμιζε ότι είχα τρελαθεί».

Πάντως ο Κρίστιαν Μπέιλ κρατάει τη θετική πλευρά όλου αυτού του ξεσπάσματός του. «Είχαμε φτάσει στο σημείο να συμμετέχει όλο το συνεργείο σε αυτό, περίπου 30 άτομα. Ερχόντουσαν και ουρλιάζαμε όλοι μαζί. Ήταν μοναδική εμπειρία και μας έφερε απίστευτα κοντά».

Η ταινία της Μάγκι Τζίλενχαλ The Bride! θα κυκλοφορήσει στις σκοτεινές αίθουσες στις 6 Μαρτίου.

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Το μυστικό για μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος ίσως ξεκινά πριν καν γεννηθούμε

Τράπεζες
Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

Μεγάλου: Μηδενικές οι επιπτώσεις του ν. Κατσέλη – Προσηλωμένοι στην επιβράβευση των μετόχων

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26.02.26

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»
Τηλεφωνική συνομιλία 26.02.26

Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι: «Θέλω να τελειώσει ο πόλεμος σε ένα μήνα»

Ο Τραμπ θέλει να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία το συντομότερο δυνατό, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα του εδαφικού ελέγχου

Σύνταξη
Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη
Ιστορική καταδίκη 26.02.26

Φάμελλος για υποκλοπές: Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο με πρακτικές παρακράτους – Ο Μητσοτάκης έχει προσωπική ευθύνη

«Είναι σύμπτωση ότι παρακολουθούνταν οι ίδιοι αριθμοί τηλεφώνου από το Predator και από την ΕΥΠ, την οποία πήρε από την πρώτη μέρα στην επίβλεψη του ο κ. Μητσοτάκης; Όχι, δεν είναι», σημειώνει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων
Εκπαίδευση 26.02.26

Συνάντηση εργασίας του Δημάρχου Πειραιά με τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων

Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ναυτιλίας του Δήμου Πειραιά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συνεργασίας με τις Σχολές της ΔΥΠΑ.

Σύνταξη
Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ
Πολλά προβλήματα 26.02.26

Το Λούβρο γυρίζει σελίδα: Ο Κριστόφ Λεριμπό αναλαμβάνει μια μέρα μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ

Λίγες ώρες μετά την παραίτηση της Λοράνς ντε Καρ, ο Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό στο τιμόνι του Λούβρου, σε μια περίοδο κρίσης με σκάνδαλα, απεργίες, ληστεία-μαμούθ και παγωμένη επέκταση εκατοντάδων εκατομμυρίων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση
Δικαστική απόφαση 26.02.26

Βενιζέλος για υποκλοπές: Οι υποθέσεις δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση

Τα ενσωματωμένα στην απόφαση πρακτικά της δίκης, «αποτελούν την καταγραφή ενός θεσμικού εγκλήματος, που διαπράχθηκε από συμπράττουσες εκδοχές παρακράτους», υπογραμμίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Έβρος: Σε απόγνωση οι αγρότες – Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού
Συναγερμός 26.02.26

Σε απόγνωση οι αγρότες στον Έβρο - Επιστήμονες εξηγούν γιατί δεν πέφτει η στάθμη του ποταμού

Τι συνέβη και ο Έβρος υπερχείλισε - «Η λεκάνη απορροής του κατά 80%-85% ανήκει σε Βουλγαρία και Τουρκία, όπου οι ορεινοί όγκοι είχαν χιονοκάλυψη που έλιωσε», εξηγεί ο καθηγητής Δημήτρης Εμμανουλούδης

Σύνταξη
UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play
Ποδόσφαιρο 26.02.26

UEFA: Οι κίνδυνοι από την αλλαγή των κανόνων πολλαπλής ιδιοκτησίας και η επίδραση του Οικονομικού Fair Play

Η UEFA εξετάζει τις ρυθμίσεις σχετικά με την πολλαπλή ιδιοκτησία σε συλλόγους ποδοσφαίρου, με τον Andrea Traverso, διευθυντή έρευνας και χρηματοοικονομικής βιωσιμότητας της UEFA, να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αλλαγή ενέχει σημαντικούς κινδύνους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα
Ελλάδα 26.02.26

«Ανοίγει» η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα

Με την ιστορική απόφασή του για την υπόθεση Predator το δικαστήριο εξασφάλισε και τη συνέχεια και πιθανή αναβάθμιση της υπόθεσης. Η δικογραφία διαβιβάζεται στην εισαγγελία για περαιτέρω διερεύνηση, ακόμη και για κακουργήματα. Ποιοι θα ερευνηθούν

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: Ήττα της ΝΔ η απόφαση της Δικαιοσύνης

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παραχωρεί έκτακτη συνέντευξη Τύπου, σχολιάζοντας την καταδίκη των προσώπων που εμπλέκονταν στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια
Αναγκαίες αποκαταστάσεις 26.02.26

Αποκαλυπτικές φωτογραφίες των καταστροφών στο Δήμο Αγράφων-Έκκληση του Δημάρχου για βοήθεια

Δρόμοι έχουν υποστεί καθιζήσεις και ρήγματα, η πρόσβαση σε οικισμούς παραμένει δύσκολη, ενώ χάθηκε ο ιστορικός Νερόμυλος που ήταν σε λειτουργία του 1820 στη Δάφνη, αναφέρει ο Δήμαρχος σε ανάρτηση του.

Σύνταξη
Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη
Συγκάλυψη ή λογοδοσία; 26.02.26

Αποστολάκη: «Πλυντήριο» η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Να διερευνηθούν οι ευθύνες Βορίδη, Αυγενάκη

Η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε ότι οι καταθέσεις στην εξεταστική επιβεβαίωσαν και ενίσχυσαν τις ενδείξεις για την ανάγκη διερεύνησης ποινικών ευθυνών των Βορίδη και Αυγενάκη

Σύνταξη
The Secret Agent – Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία
Υποψήφια για 4 Όσκαρ 26.02.26

The Secret Agent - Έτσι είναι η καθημερινή ζωή κάτω από μια δικτατορία

Με φόντο το 1977, όταν η Βραζιλία κυβερνιόταν από στρατιωτική δικτατορία, η ζωντανή, ελεύθερη ταινία του Kleber Mendonça Filho, με τίτλο The Secret Agent, που κέρδισε το βραβείο καλύτερου σκηνοθέτη και ηθοποιού στις Κάννες, αφορά έναν πρώην πανεπιστημιακό καθηγητή από το Σάο Πάολο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη
Ελλάδα 26.02.26

Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Η ανάσυρση του φακέλου για το θάνατο της Δήμητρας Ζήρδα από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας
Ελλάδα 26.02.26

Κικίλιας για ONEX–Hanwha: Νέα διατλαντική συμμαχία με ρίζες στα «Liberties» και βλέμμα στην αναγέννηση της ναυπηγικής βιομηχανίας

Τι είπε ο υπουργός Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στον χαιρετισμό του που προβλήθηκε κατά την υπογραφή της συμφωνίας στο αμερικανικό Υπουργείο Μεταφορών

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο