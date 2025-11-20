magazin
20.11.2025
Τραγωδία στην Εύβοια - Νεκρός άνδρας από φωτιά σε χωράφι
Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»
Culture Live 20 Νοεμβρίου 2025

Η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ για το δυστοπικό «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping»

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Lionsgate κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», το τελευταίο κινηματογραφικό κεφάλαιο της σειράς ταινιών «Hunger Games» και, μέσα σε όλα όσα μας έκαναν εντύπωση, ήταν φυσικά και η μεταμόρφωση της Γκλεν Κλόουζ.

Σε αυτή τη δυστοπική ιστορία, που διαδραματίζεται σε έναν κόσμο όπου τα παιδιά επιλέγονται με κλήρωση για να πολεμήσουν μέχρι θανάτου σε ένα τηλεοπτικό σόου, η Κλόουζ ή αλλιώς Drusilla Sickle, εμφανίζεται στην αρχή του τρέιλερ με ginger μαλλιά, bob κούρεμα και κόκκινο κραγιόν, καθώς εγκαινιάζει τη συγκομιδή στο 12ο διαμέρισμα του Panem.

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στην ταινία, η Γκλεν Κλόουζ δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Tonight ότι πρόκειται για «μια καταπληκτική συνεργασία» που (παραδόξως θα πούμε εμείς) την «χαροποιεί ιδιαιτέρως».

YouTube thumbnail

Και αν αναρωτιέστε τι μεγαλειώδες θα δούμε στην επερχόμενη ταινία, η θρυλική ηθοποιός, μας έχει και πάλι την απάντηση: «[Πρόκειται να δείτε] όλες αυτές τις εξτραβαγκάντσες: ελικόπτερα, άμαξες και άλογα», υποστήριξε μιλώντας στο Variety.

Όσα θα δούμε

Σύμφωνα με επίσημη σύνοψη, η ταινία «επιστρέφει στον κόσμο του Panem και ακολουθεί τον νεαρό Haymitch Abernathy (Τζόζεφ Ζάντα) είκοσι τέσσερα χρόνια πριν από τα γεγονότα των Αγώνων Πείνας, ξεκινώντας το πρωί της συγκομιδής των Πεντηκοστών Αγώνων Πείνας, γνωστών και ως Second Quarter Quell».

Στο «Sunrise on the Reaping» πρωταγωνιστεί επίσης η Ελ Φάνινγκ ως νεότερη εκδοχή της Effie Trinket, την οποία αρχικά υποδύθηκε η Ελίζαμπεθ Μπανκς. Ο Ρέιφ Φάινς υποδύεται τον President Snow, τον οποίο προηγουμένως υποδύθηκε ο Ντόναλντ Σάδερλαντ στις αρχικές ταινίες και ο Τομ Μπλάιθ στο prequel «Ballad of Songbirds and Snakes».

Ο Κίραν Κάλκιν θα υποδυθεί τον Caesar Flickerman, τον τηλεοπτικό παρουσιαστή των Hunger Games, τον οποίο υποδύθηκε ο Στάνλεϊ Τούτσι στις αρχικές ταινίες. Ο Τζέσι Πλέμονς θα υποδυθεί τη νεότερη εκδοχή του Plutarch Heavensbee, τον οποίο υποδύθηκε ο Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν στις ταινίες «Mockingjay».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Μάγια Χοκ, ΜακΚένα Γκρέις, Μπίλι Πόρτερ, Γουίτνι Πικ, Μπεν Γουάνγκ, Μόλι Μακάν, Ίονα Μπελ και Πέρσι Νταγκς Δ’.

Η ταινία «Sunrise on the Reaping» φέρει την υπογραφή του Φράνσις Λόρενς, με σενάριο του Μπίλι Ρέι. Ο Μπραντ Σίμπσον και η Νίνα Τζέικομπσον επιστρέφουν ως παραγωγοί της ταινίας.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 20 Νοεμβρίου 2026.

*Με πληροφορίες από: People & Variety

World
Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

Ευρωζώνη: Μπορεί να επιστρέψει ο κίνδυνος της στασιμότητας;

