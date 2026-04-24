Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων - Μετά τις... μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.
Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Νετανιάχου, στο πλαίσιο παρακολούθησης ρουτίνας μετά από χειρουργική επέμβαση στον προστάτη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.
Γιατί ζήτησε αναβολή δύο μηνών ο Νετενιάχου;
«Η θεραπεία ήταν απόλυτα επιτυχής με την πλήρη εξαφάνιση της βλάβης, όπως αποδεικνύεται από όλες τις ακτινογραφίες και τις εργαστηριακές εξετάσεις», αναφέρεται επίσης.
Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι «πρόκειται για έγκαιρη ανίχνευση μιας μικροσκοπικής βλάβης χωρίς μεταστάσεις, όπως έχουν αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας όλες οι άλλες εξετάσεις».
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε γραπτή δήλωσή του, αναφέρει ότι ζήτησε αναβολή δύο μηνών για τη δημοσίευση της ιατρικής του έκθεσης, «ώστε να μην δημοσιευθεί στο αποκορύφωμα του πολέμου, για να αποτραπεί να διαδώσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν περαιτέρω ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».
- Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
- O Ολυμπιακός περιμένει στα play off τη Μονακό ή την Μπαρτσελόνα: Τι έκαναν στη regular season οι Ερυθρόλευκοι… (vids)
- Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
- Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
- Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης live στο Delphi Economic Forum XI
- Σχέδιο Ανάν: H Ελλάδα δεν δοξάζεται μόνο με θυσίες και ολοκαυτώματα
- Ντόρσεϊ και Ναν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague
- Γερμανία: Εγκρίθηκαν η έκπτωση στον φόρο καυσίμων και το αφορολόγητο μπόνους για εργαζόμενους
