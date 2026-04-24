Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία χωρίς να το γνωστοποιήσει στο κοινό την ίδια στιγμή, όπως προκύπτει από την ετήσια ιατρική του έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο καρκίνος ανακαλύφθηκε πριν από δύο μήνες, σε μια μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Νετανιάχου, στο πλαίσιο παρακολούθησης ρουτίνας μετά από χειρουργική επέμβαση στον προστάτη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο.

Γιατί ζήτησε αναβολή δύο μηνών ο Νετενιάχου;

«Η θεραπεία ήταν απόλυτα επιτυχής με την πλήρη εξαφάνιση της βλάβης, όπως αποδεικνύεται από όλες τις ακτινογραφίες και τις εργαστηριακές εξετάσεις», αναφέρεται επίσης.

Στην έκθεση διευκρινίζεται ότι «πρόκειται για έγκαιρη ανίχνευση μιας μικροσκοπικής βλάβης χωρίς μεταστάσεις, όπως έχουν αποδείξει πέραν πάσης αμφιβολίας όλες οι άλλες εξετάσεις».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε γραπτή δήλωσή του, αναφέρει ότι ζήτησε αναβολή δύο μηνών για τη δημοσίευση της ιατρικής του έκθεσης, «ώστε να μην δημοσιευθεί στο αποκορύφωμα του πολέμου, για να αποτραπεί να διαδώσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν περαιτέρω ψευδή προπαγάνδα εναντίον του Ισραήλ».