Ρέθυμνο: Γυναίκα μπήκε στη θάλασσα για να δώσει τέλος στη ζωή της
Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών μετά από την ενημέρωση πολίτη απέτρεψε τα χειρότερα για την 34χρονη γυναίκα στο Ρέθυμνο
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
- Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Σπάει την σιωπή της η κοπέλα του δράστη - «Του είπα μην πας για κανένα λόγο»
- ΕΟΦ: Οριστική διακοπή κυκλοφορίας πέντε σκευασμάτων ινσουλίνης
- Τρεις συλλήψεις για αιματηρό επεισόδιο μεταξύ κτηνοτρόφων - Μετά τις... μαγκούρες βγήκαν μαχαίρια
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε παραλία του Πλατανιά στο Ρέθυμνο, όταν μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής, που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, μπήκε στη θάλασσα φορώντας τα ρούχα της, επιχειρώντας να θέσει τέλος στη ζωή της.
Σύμφωνα με το neakriti, η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, καθώς διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη ζωή της γυναίκας.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που κατάφεραν να προσεγγίσουν την 34χρονη μέσα στο νερό και να την απομακρύνουν με ασφάλεια, αποτρέποντας τα χειρότερα.
Στη συνέχεια, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ψυχιατρική εκτίμηση.
- Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
- O Ολυμπιακός περιμένει στα play off τη Μονακό ή την Μπαρτσελόνα: Τι έκαναν στη regular season οι Ερυθρόλευκοι… (vids)
- Ο Νετανιάχου πάσχει από καρκίνο του προστάτη και υποβλήθηκε σε ακτινοθεραπεία – Δύο μήνες μετά η ανακοίνωση
- Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
- Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης live στο Delphi Economic Forum XI
- Σχέδιο Ανάν: H Ελλάδα δεν δοξάζεται μόνο με θυσίες και ολοκαυτώματα
- Ντόρσεϊ και Ναν στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της φετινής Euroleague
- Γερμανία: Εγκρίθηκαν η έκπτωση στον φόρο καυσίμων και το αφορολόγητο μπόνους για εργαζόμενους
