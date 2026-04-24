Ρέθυμνο: Γυναίκα μπήκε στη θάλασσα για να δώσει τέλος στη ζωή της

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης σε παραλία του Πλατανιά στο Ρέθυμνο, όταν μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής, που διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχείο της περιοχής, μπήκε στη θάλασσα φορώντας τα ρούχα της, επιχειρώντας να θέσει τέλος στη ζωή της.

Σύμφωνα με το neakriti, η κινητοποίηση υπήρξε άμεση, καθώς διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε το περιστατικό και ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, γεγονός που αποδείχθηκε καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης και τη ζωή της γυναίκας.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που κατάφεραν να προσεγγίσουν την 34χρονη μέσα στο νερό και να την απομακρύνουν με ασφάλεια, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Στη συνέχεια, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ψυχιατρική εκτίμηση.