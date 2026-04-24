Σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου στην Κρήτη έχει προκαλέσει η είδηση ότι μια νεαρή νοσηλεύτρια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) έβαλε τέλος στη ζωή της.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η 30χρονη εργαζόταν στην Καρδιολογική Κλινική και προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα καταναλώνοντας μεγάλη ποσότητα χαπιών. Οι συνάδελφοί της μιλούν για μια γυναίκα πολύ εργατική, που ήταν ευγενέστατη με τους ίδιους όσο και με τους ασθενείς.

Κανείς δεν είχε καταλάβει ότι την απασχολούσε κάτι σοβαρό σε σημείο να θέλει να βάλει τέλος στη ζωή της.

Κρήτη: Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ

«Καλό ταξίδι στο φως, Κατερίνα!»

»Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα, Παρασκευή 24 Απρίλη, μια πολύτιμη συνάδελφο και μια νέα επιστήμονα που αφιέρωσε τη ζωή της στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Η Κατερίνα υπηρέτησε με αφοσίωση το λειτούργημά της, με σκοπό να απαλύνει τον πόνο των άλλων, να στηρίζει τους ασθενείς της και να εξελίσσεται συνεχώς, τόσο επιστημονικά όσο και επαγγελματικά.

»Όσοι τη γνωρίσαμε, θα τη θυμόμαστε για την καλοσύνη της, το ήθος της, τη δύναμη και τη ζεστασιά που μετέφερε στους διαδρόμους του νοσοκομείου μας. Για το χαμόγελο που πρόσφερε απλόχερα, για την υπομονή της στις δύσκολες εφημερίες, για την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που έδειχνε καθημερινά σε συναδέλφους και ασθενείς.

»Η απουσία της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Η μνήμη της, όμως, θα παραμένει ζωντανή μέσα από το φως που άφησε πίσω της και από το παράδειγμά της προς όλους μας: να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον με περισσότερη προσοχή, αγάπη και σεβασμό».