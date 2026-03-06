Ηράκλειο: 39χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στα κρατητήρια
Η 39χρονη, η οποία είχε συλληφθεί για κλοπές, πήρε ένα κορδόνι, έφτιαξε μία θηλιά και επιχείρησε να αυτοκτονήσει.
Μία 39χρονη επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν η 39χρονη, η οποία είχε συλληφθεί για κλοπές, πήρε ένα κορδόνι, έφτιαξε μία θηλιά και επιχείρησε να αυτοκτονήσει.
Η κίνησή της, ευτυχώς, έγινε αντιληπτή από τις αρχές με τους αστυνομικούς να την σώζουν ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.
Οι διασώστες παρέλαβαν τη γυναίκα και την μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο όπου της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες και αφού διαπίστωσαν πως είναι καλά στην υγεία της, η 39χρονη επέστρεψε στα κρατητήρια.
Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη.
