Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία, όταν 20χρονη εισέβαλε σε σπίτι με σκοπό την κλοπή, όμως όταν έγινε αντιληπτή πανικοβλήθηκε και κρύφτηκε μέσα σε ντουλάπα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη εισήλθε σε δωμάτιο κατοικίας από ανασφάλιστη πόρτα, ενώ οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν σε άλλους χώρους του σπιτιού, και αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή. Όταν έγινε αντιληπτή, φέρεται να κρύφτηκε μέσα σε ντουλάπα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει απειλώντας με μαχαίρι.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο, την ακινητοποίησαν και την οδήγησαν στο αρμόδιο Τμήμα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.

Όπως επισημαίνεται, η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.