Νέα Ιωνία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή – Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
Η 20χρονη μπήκε σε δωμάτιο της οικίας από ανασφάλιστη πόρτα, ενώ οι ένοικοι βρίσκονταν σε άλλους χώρους, και αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή.
- Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή - Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Σφοδρή χιονόπτωση παραλύει βόρεια και δυτικά τμήματα της Ιαπωνίας
- Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο – Το αίτημα της ΕΛ.ΑΣ. στην αεροπορική
- Από τον ξενοδόχο μέχρι τον ταξιδιώτη - Πώς η AI αλλάζει καθολικά την εμπειρία του τουρισμού
Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη Νέα Ιωνία, όταν 20χρονη εισέβαλε σε σπίτι με σκοπό την κλοπή, όμως όταν έγινε αντιληπτή πανικοβλήθηκε και κρύφτηκε μέσα σε ντουλάπα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, η 20χρονη εισήλθε σε δωμάτιο κατοικίας από ανασφάλιστη πόρτα, ενώ οι ιδιοκτήτες βρίσκονταν σε άλλους χώρους του σπιτιού, και αφαίρεσε κοσμήματα και τιμαλφή. Όταν έγινε αντιληπτή, φέρεται να κρύφτηκε μέσα σε ντουλάπα, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει απειλώντας με μαχαίρι.
Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν άμεσα στο σημείο, την ακινητοποίησαν και την οδήγησαν στο αρμόδιο Τμήμα, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Στην κατοχή της βρέθηκε και κατασχέθηκε μαχαίρι.
Όπως επισημαίνεται, η κατηγορούμενη έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
- Η Μάργκοτ Ρόμπι φοράει το κολιέ Taj Mahal των 8 εκατ. δολαρίων της Ελίζαμπεθ Τέιλορ – Η βαριά ιστορία του κοσμήματος
- Νάουσα: Νεκρός 61χρονος μετά από φωτιά στο σπίτι του
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 20χρονη για κλοπή – Κρύφτηκε σε ντουλάπα και απείλησε με μαχαίρι
- Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη – Nεκρός 44χρονος
- Τι είπε ο Μπενίτεθ για το ματς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά…
- ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
- Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
- Τεχνητή Νοημοσύνη: «Θα ξεχάσουμε πώς ακούγεται η δική μας φωνή» – Αυτός είναι ο πραγματικός κίνδυνος
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις