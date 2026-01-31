Βόλος: Διαρρήκτες σπάνε την τζαμαρία καταστήματος και αρπάζουν χρήματα και προϊόντα

Θρασύτατους διαρρήκτες να σπάνε την τζαμαρία καταστήματος στον Βόλο και κλέβουν χρήματα και προϊόντα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

Όπως φαίνεται στο βίντεο-ντοκουμέντο οι δράστες λίγα λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα σπάνε τη γυάλινη πόρτα καταστήματος με χαρτικά που βρίσκεται στην οδό Αναλήψεως και εισβάλλουν στο εσωτερικό του.

Βίντεο ντοκουμέντο

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα αφαιρούν χρηματικό ποσό και προϊόντα από το κατάστημα και στη συνέχεια εξαφανίζονται, πριν προλάβει κανείς να αντιδράσει.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους επαγγελματίες της περιοχής, οι οποίοι κάνουν λόγο για επανειλημμένα κρούσματα παραβατικότητας, ακόμη και σε σημεία με αυξημένη κίνηση. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί η Αστυνομία, η οποία εξετάζει το οπτικό υλικό και συλλέγει στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.