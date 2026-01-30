Κινηματογραφική σύλληψη διαρρηκτών λίγο πριν αναχωρήσουν από την Κρήτη – Βίντεο ντοκουμέντο

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού – 48χρονος άντρας και 41χρονη γυναίκα- οι οποίοι είχαν ταυτοποιηθεί ως οι δράστες 14 κλοπών σε Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 16.06.2025 έως και 27.01.2026 κατηγορούνται ότι είχαν κλέψει από κατοικίες στις ευρύτερες περιοχές των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης το συνολικό χρηματικό ποσό των 11.630 ευρώ και προσωπικά αντικείμενα και κοσμήματα συνολικής αξίας 48.650 ευρώ.

Η σύλληψη

Αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου με τη συνεργασία του Κλιμάκιου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου τους εντόπισαν το βράδυ της Τετάρτης μέσα σε αυτοκίνητο που είχαν ενοικιάσει, λίγο πριν την επιβίβαση τους στο πλοίο που θα εκτελούσε το δρομολόγια Ηράκλειο –Πειραιάς, ενώ ακολούθησε η σύλληψή τους.

Σε έλεγχο που τους έγινε και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

55,17 γραμμάρια μεθαδόνης

2,7 γραμμάρια ηρωίνης

Χρηματικό ποσό 2.400 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Κοσμήματα

Είδη ρουχισμού

Προσωπικά έγγραφα

Διαρρηκτικά εργαλεία

Τα αφαιρεθέντα είδη αποδόθηκαν στους κατόχους τους.

Είχε αποφυλακιστεί

Ο 48χρονος επρόκειτο να αναχωρήσει με την 41χρονη φίλη του με το πλοίο της γραμμής, με ένα λευκό Fiat Panda που είχαν μισθώσει στα μέσα Ιανουαρίου από τον Πειραιά και έπρεπε να το παραδώσουν στις 29 του μηνός.

Στον 48χρονο, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί σχετικά πρόσφατα από τις φυλακές Κορυδαλλού μετά από έκτιση πολυετούς κάθειρξης, αποδίδονται από την Ασφάλεια Ηρακλείου 14 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών με τη μέθοδο της θραύσης του ομφαλού σε σπίτια σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά.

Κάποιες ήταν «κάβα» από το καλοκαίρι του 2025, όμως με τις νέες διαρρήξεις των τελευταίων ημερών, η εξιχνίαση ήρθε και «κούμπωσε».

Το modus operandi σε συνδυασμό με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, οδήγησε τους αστυνομικούς της Ασφάλειας στην ταυτοποίηση του δράστη. Φυσικά το μισθωμένο όχημα ήταν επίσης κρίσιμο στοιχείο, αν και κατά την επιβίβαση του στο πλοίο της γραμμής για Ηράκλειο φέρεται να έδωσε αναληθή στοιχεία.

Την Τετάρτη το πρωί από την Ασφάλεια Ηρακλείου δόθηκε σήμα στην Ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου καθώς ήταν βέβαιη η αναχώρηση του ζευγαριού δεδομένου ότι το ενοικιαζόμενο έπρεπε να παραδοθεί στις 29 του μηνός. Πράγματι, υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και υποδειγματική συνεργασία μεταξύ τους προκειμένου να συντονιστούν και να δράσουν καίρια και με ασφάλεια. Από την ΕΛ.ΑΣ στο λιμάνι μετέβησαν με διακριτικότητα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και της ΟΠΚΕ, ενώ από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου στον σχεδιασμό συμμετείχαν στελέχη της Ασφάλειας, της Τροχαίας ενώ στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν στελέχη της επίλεκτης ομάδας Ειδικών Αποστολών.

Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα της Τετάρτης και ενώ η επιβίβαση των οχημάτων δεν είχε ξεκινήσει ακόμα, ο 48χρονος εμφανίστηκε στο λιμάνι με την φίλη του και το λευκό φιατ. Στο αποκαλυπτικό βίντεο που προβάλλει το Cretalive.gr βλέπουμε τον 48χρονο εκτός οχήματος να μιλάει στο τηλέφωνο. Τότε, ακριβώς, τον αιφνιδιάζουν τα στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών. Με ταχύτατες κινήσεις και προτεταμένα τα όπλα, τον ρίχνουν κάτω και τον ακινητοποιούν. Όλα τελειώνουν σε 8 δευτερόλεπτα.