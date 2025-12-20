Πιάστηκαν στα πράσα τρεις διαρρήκτες που άρπαξαν ρολόγια 15.000 ευρώ στις Σέρρες
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του «Athens Santa Run 2025»
- Παρίσι: Στο εδώλιο ο φροντιστής των ασημικών του Ελιζέ – Έκλεβε πολύτιμα σκεύη και αντικείμενα
- Πιλότος κλείστηκε στο πιλοτήριο αεροπλάνου και αρνήθηκε να απογειωθεί γιατί ήταν απλήρωτος
- Πιάστηκαν στα πράσα τρεις διαρρήκτες που άρπαξαν ρολόγια 15.000 ευρώ στις Σέρρες
Για διάρρηξη διαμερίσματος συνελήφθησαν χθες το βράδυ στις Σέρρες, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του αστυνομικού τμήματος Σερρών, δύο άνδρες και μία γυναίκα που παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος και αφαίρεσαν 2 ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ.
Οι δράστες που εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς επιβιβάστηκαν σε όχημα και προκειμένου να διαφύγουν ανέπτυξαν ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.
Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, προέκυψε ότι την ίδια μέρα σε περιοχή των Σερρών αφαίρεσαν από όχημα τις δύο πινακίδες κυκλοφορίας και στις 5 Δεκεμβρίου 2025 παραβίασαν την είσοδο οικίας σε άλλη περιοχή των Σερρών, αφαιρώντας κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Τι βρήκαν στο όχημα
Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν τα δύο κλεμμένα ρολόγια και οι δύο κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.
Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και δύο κουκούλες, ένα ζευγάρι γάντια και δύο κατσαβίδια, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
- Αστέρας Τρίπολης – Άρης 0-1: Με αυτογκόλ και σούπερ Αθανασιάδη οι «κιτρινόμαυροι»
- Φορτίο 950 τόνων βοήθειας από την Κύπρο για τη Γάζα
- LIVE: Παναθηναϊκός – Ηρακλής
- Αγία Παρασκευή: Απειλές και ξυλοδαρμό από συμμαθήτριές της καταγγέλλει 13χρονη
- Μπρίτανι Μέρφι: Η καταραμένη έπαυλη, η μούχλα, η δηλητηρίαση – Θεωρίες συνωμοσίας 16 χρόνια μετά την τραγωδία
- Κλιματική αλλαγή: Πώς μπαίνουμε στο 2026 – Τι πρέπει να γίνει άμεσα πριν να είναι αργά
- LIVE: Βόλος – Παναιτωλικός
- ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο Διάστημα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις