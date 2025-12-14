Χανιά: Αιματηρή ληστεία στο κέντρο της πόλης – Άγρια συμπλοκή των δραστών με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος
Οι δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και άρχισαν να αρπάζουν ότι έβρισκαν μπροστά τους - Τραυματίστηκε στο κεφάλι φίλος του ιδιοκτήτη
Αιματηρή ληστεία με έναν τραυματία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κατάστημα στα Χανιά με την αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
Οι δράστες αρχικά διέρρηξαν ρολά καταστήματος αγοράς χρυσού και κοσμημάτων στην οδό Κριάρη, ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.
Το κατάστημα
Ωστόσο μέσα ήταν ο ιδιοκτήτης με έναν φίλο του και ετοιμάζονταν να φύγουν αφού το κατάστημα είχε κλείσει.
Σύμφωνα με το flashnews.gr στο κατάστημα εισέβαλαν 4 με 5 άτομα και άρχισαν να αρπάζουν ότι εύρισκαν μέσα στο κατάστημα.
Ο ιδιοκτήτης με τον φίλο του προσπάθησαν να τους αποτρέψουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή και να τραυματιστεί από χτυπήματα στο κεφάλι ο φίλος του.
Οι θρασύτατοι ληστές πρόλαβαν να αρπάξουν από τον λαιμό του ιδιοκτήτη και μια χρυσή αλυσίδα πριν τραπούν σε φυγή.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες το κατάστημα σχεδόν ισοπεδόθηκε ενώ εμφανή είναι τα σημάδια με τα αίματα από τον τραυματισμό του φίλου του ιδιοκτήτη.
