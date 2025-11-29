Συνελήφθησαν στην περιοχή του Χαλανδρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 6 άτομα ηλικίας 18, 21, 24, 27 και 40 ετών, κατηγορούμενοι για – κατά περίπτωση- απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία, παράνομη κατακράτηση, παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί όπλων, κλοπή, πλαστογραφία και απείθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, μεταμεσονύκτιες ώρες του περασμένου Σαββάτου (22-11-2025), 2 εκ των συλληφθέντων ηλικίας 18 ετών εισέβαλαν σπίτι στο Χαλάνδρι και με την απειλή όπλου απαίτησαν την παράδοση χρηματικού ποσού, ενώ ακόμα δε δίστασαν να δεσμεύσουν με χειροπέδες μία εξ’ αυτών.

Μέλη της ίδιας συμμορίας

Όπως διαπιστώθηκε δράστες και θύματα, οι ένοικοι του σπιτιού, γνωρίζονταν μεταξύ τους και είχαν οικονομικές διαφορές που εκκρεμούσαν από εγκληματικές δραστηριότητες,

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. εντόπισε, τους 18χρονους στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της ανωτέρω αξιόποινης πράξης.

Τα ευρήματα

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην ανωτέρω οικία, όσο και τις οικίες των λοιπών εμπλεκομένων, εντοπίστηκαν οι λοιποί κατηγορούμενοι, ενώ βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

-155,77- γραμμ. κοκαΐνης,

-483,2- γραμμ. κάνναβης,

-485- γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα),

-178- φυσίγγια,

πιστόλι,

μαχαίρι,

χειροπέδες,

το χρηματικό ποσό των -6.358- ευρώ,

κλειδιά οχημάτων και

πλήθος από διαρρηκτικά εργαλεία.

Ακόμα κατασχέθηκε αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούνταν για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.