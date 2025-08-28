Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο

Τραγική κατάληξη είχε εξαφάνιση 37χρονου από το Χαλάνδρι ο οποίος τελικά βρέθηκε χθες νεκρός στη χαράδρα του Χάρου στον Γράμμο, στην ευρύτερη περιοχή του Νεστορίου Καστοριάς.

Αρχικά εντοπίστηκε το αυτοκίνητο από αστυνομικούς και ερευνώντας τον χώρο διαπίστωσαν ότι ένας άνδρας είχε πέσει στον γκρεμό και σε βάθος περίπου 200 μέτρων.

Επιχείρηση ανάσυρσης

Για την ανάσυρσή του στήθηκε μια μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση από εξειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εξοπλισμό της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών).

Όπως διαπιστώθηκε για τον 35χρονο είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του από το Χαλάνδρι.

Η εξαφάνιση

Μάλιστα χθες νωρίς το πρωί ενεργοποιήθηκε και το Silver Alert αναφέροντας ότι ο 37χρονος, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, στο Χαλάνδρι Αττικής, το πρωί της 26/08/25, όταν έφυγε με το αυτοκίνητό του, ένα καφέ TOYOTA με αριθμό κυκλοφορίας ΒΚΤ 9606 για να πάει στη δουλειά του και δεν επέστρεψε. Έχει μαύρα κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,76μ και είναι εύσωμος.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι όλα τα στοιχεία μέχρι στιγμής παραπέμπουν σε περίπτωση αυτοκτονίας. Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να προσδιοριστούν με τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.