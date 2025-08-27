Καστοριά: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο Βάραθρο του Χάρου – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης της σορού
Πολύ δύσκολη η επιχείρηση ανάσυρσης που συνεχίζεται αυτή την ώρα στην Καστοριά
Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη περιοχή στην Καστοριά, ενώ σε εξέλιξη είναι επιχείρηση ανάσυρσης της σορού.
Όπως είναι αντιληπτό και από το όνομά του, το Βάραθρο του Χάρου αποτελεί μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή
Η δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση διεξάγεται στον ορεινό όγκο του Γράμμου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η σορός ανήκει σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 30 με 35 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο λεγόμενο Βάραθρο του Χάρου, όπου η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η ιδιαιτερότητα του σημείου απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό και για τον λόγο αυτό αναμένεται στο σημείο ειδικό κλιμάκιο αναρριχητών της ΕΜΑΚ (Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών) για να συνδράμει στην επιχείρηση.
Άγνωστο πώς έπεσε ο άνδρας στο βάραθρο
Ο άτυχος άνδρας δεν κατάγεται από την ευρύτερη περιοχή της Καστοριάς, αλλά, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα.
Άγνωστα παραμένουν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες για το πώς ο άτυχος άνδρας κατέληξε στο βάραθρο.
Αμέσως μετά το τέλος της επιχείρησης ανάσυρσης, θα ξεκινήσει έρευνα από την ΕΛ.ΑΣ.
