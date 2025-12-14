newspaper
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
14.12.2025 | 09:24
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο χάρτης πληρωμών και οι δικαιούχοι
14.12.2025 | 09:03
Νεκρός μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση μηχανής με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Εφιαλτικό ραντεβού με κοπέλα για 20χρονο – Έπεσε θύμα ληστείας στον λόφο της Φιλοθέης
Εφιαλτικό ραντεβού με κοπέλα για 20χρονο – Έπεσε θύμα ληστείας στον λόφο της Φιλοθέης

Ο 20χρονος συναντήθηκε για πρώτη φορά με μια κοπέλα με την οποία μιλούσε στo instagram. Αλλά όταν έφτασαν στο σημείο ξεκίνησε ο εφιάλτης.

Αναστασία Σταματοπούλου
Μια νέα καταγγελία, ενδεχομένως με δόλωμα μια νεαρή κοπέλα, όπως εξετάζεται από τις Αρχές, προχώρησε ένας 20χρονος, αυτήν τη φορά στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, όλα έγιναν την περασμένη Τετάρτη, όταν ο 20χρονος πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε πως τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας έπεσε θύμα ληστείας στον λόφο της Φιλοθέης.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την καταγγελία, όταν συναντήθηκε αρχικά στην οδό Βαλαωρίτου, για πρώτη φορά, με μια κοπέλα με την οποία μιλούσε στo instagram.

Ο 20χρονος, όπως ισχυρίζεται, της πρότεινε να πάνε για φαγητό αλλά η νεαρή κοπέλα επέμενε να πάνε στη λεγόμενη «θέα» της Φιλοθέης, στον λόφο της Φιλοθέης.

Όταν έφτασαν στο σημείο, μετά από λίγο, έφτασε πίσω τους ένα γκρι όχημα, από το οποίο κατέβηκαν δυο άτομα και τον απείλησαν ζητώντας του χρήματα.

Εκείνη την στιγμή, όπως περιέγραψε ο 20χρονος, εμφανίστηκε μια ακόμη κοπέλα, που φορούσε full face, τον προσέγγισε από πίσω και του αφαίρεσε 300 ευρώ που κρατούσε στα χέρια του και ένα ρολόι που είχε στο χέρι του.

Αμέσως οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν δυο άτομα, 21 και 18 ετών, και συνελήφθησαν, ενώ ερευνάται αν η κοπέλα του ραντεβού έπαιξε πράγματι κάποιο ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Τεχνολογία
Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Data centers: Οι ενεργειακές προκλήσεις της ραγδαίας ανάπτυξης

Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων – Βαριά αδικήματα
Ποινική δίωξη από την Ευρωπαία εισαγγελέα εις βάρος των 16 συλληφθέντων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Βαριά αδικήματα

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον Ευρωπαίο ανακριτή, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Στον Ευρωπαίο ανακριτή οδηγούνται οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Όλοι οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μπορούν να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους - Νωρίτερα, πέρασαν το κατώφλι της Ευρωπαίας εισαγγελέα

Ηράκλειο: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του
Άφαντος για έβδομη ημέρα ο 33χρονος γιατρός - «Το μόνο που θέλω, να είναι ζωντανός» λέει ο πατέρας του

Κανένα σημείο ζωής δεν έχει δώσει ακόμα ο γιατρός - Κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και drone, «σαρώνουν» τον Αποκόρωνα αλλά και το Ηράκλειο

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Να ανακτηθεί η κοινωνική εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη
Μήνυμα Δικαστών προς πολιτικά κόμματα: Να μην παρεμβαίνουν σε εκκρεμείς υποθέσεις

«Εκφράζουμε την αγωνία και την ανησυχία των Ευρωπαίων Δικαστών για τις ολοένα και περισσότερες παρεμβάσεις των εθνικών κυβερνήσεων στο δικαιοδοτικό τους έργο» αναφέρει στο ψήφισμά της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Σε μπλόκο για αλκοτέστ στη Σταδίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τη μέθοδο που ακολουθείται ώστε να εξακριβωθεί πόσο έχει πιει ένας οδηγός, όπως και για τη διαδικασία αν το αλκοτέστ δείξει πάνω από το επιτρεπόμενο όριο

Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού – Ακολουθούν νέες επεκτάσεις
Προτεραιότητα η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα λόγω της ανάπλασης του Ελληνικού - Ακολουθούν νέες επεκτάσεις

Η επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα θα έχει δύο διακλαδώσεις. Μία προς Άνω Γλυφάδα και μία προς το κέντρο της πόλης, μέσω της περιοχής του Ελληνικού.

Τροχαίο: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν
Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση της μηχανής του με Ι.Χ. στη Λένορμαν

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες - Ο άτυχος οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Στην Ευρωπαία εισαγγελέα οι 16 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Αμέσως μετά οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη θα οδηγηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα
Ultra High Networth Individuals: Ποιοι είναι οι υπερ-πλούσιοι που μεταναστεύουν στην Ελλάδα

Από το 2014, οι μεταναστευτικές εισροές εκατομμυριούχων στην Ελλάδα αυξήθηκαν 24%. Η χώρα μας ανεβαίνει στις προτιμήσεις των Ατόμων με Εξαιρετικά Υψηλό Πλούτο - Ultra High Networth Individuals.

Μπλόκα: Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό – Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου
Τα επίσημα αιτήματα των αγροτών προς τον πρωθυπουργό - Παραλήπτης της λίστας το Μέγαρο Μαξίμου

Το δρόμο για το Μαξίμου παίρνει η λίστα αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που κατάρτισε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων. Αγρότες και κτηνοτρόφοι σκληραίνουν τη στάση τους, πυκνώνουν τα μπλόκα και διεκδικούν...

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ
LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ

LIVE: Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – ΠΑΟΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες του μακελειού – Συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρά τους
Αυστραλία: Γνωστός των αρχών ένας από τους δράστες του μακελειού – Συνεχίζεται η έρευνα για τα κίνητρά τους

Οι αυστραλιανές αρχές αναζητούν τυχόν τρίτο δράστη της επίθεσης, ενώ προσπαθούν να διευκρινίσουν τα κίνητρα της επίθεσης. Για αντισημιτική επίθεση ωστόσο μιλούν οι πρωθυπουργοί στην Αυστραλία και το Ισραήλ.

«Rage Bait», «παρακοινωνικός» – Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής
«Rage Bait», «παρακοινωνικός» - Οι δυστοπικές λέξεις που καθόρισαν το 2025, μέχρι στιγμής

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, οι λεξικογράφοι και οι γλωσσολόγοι των πιο γνωστών και χρησιμοποιούμενων λεξικών στον κόσμο έχουν ξεκινήσει το ετήσιο τελετουργικό τους, προσπαθώντας να αποτυπώσουν το πνεύμα της εποχής με μια μόνο λέξη.

ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο
ΠΑΟΚ: Επιστροφή Κωνσταντέλια στην 11άδα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο

Ντούσαν Κέρκεζ και Ραζβάν Λουτσέσκου, ανακοίνωσαν τις 11άδες με τις οποίες θα αγωνιστούν Ατρόμητος και ΠΑΟΚ στο ματς που κάνει σέντρα στις 18:00 στο Περιστέρι για την 14η αγωνιστική της Super League.

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ
LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ

LIVE: Παναιτωλικός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναιτωλικός – ΑΕΚ για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες
Τσουκαλάς: Επιτάχυνση δικαιοσύνης μόνο στα λόγια – Ο Μητσοτάκης παραπληροφορεί τους πολίτες

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ καταδεικνύει πώς παρά τους πανηγυρισμούς του πρωθυπουργού για την επιτάχυνση του ρυθμού απονομής Δικαιοσύνης, η πραγματικότητα διαφέρει. Και αποδίδει στον Κυριάκο Μητσοτάκη παραπληροφόρηση των πολιτών.

Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις
Διήμερη επιχείρηση της Τροχαίας για παράνομες υπηρεσίες στάθμευσης σε νυχτερινά κέντρα στην Αττική – 23 συλλήψεις

Η Τροχαία προχώρησε στη σύλληψη 15 παρκαδόρων και 8 υπευθύνων καταστημάτων για αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων χώρων παρέχοντας υπηρεσίες στάθμευσης έναντι χρηματικού αντιτίμου

ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;
ΠΑΣΟΚ για Χιλετζάκη: Τι φοβάται η κυβέρνηση και συνεχίζει να ταυτίζεται μαζί του;

Επιμένει το ΠΑΣΟΚ να ρωτά την κυβέρνηση για τις σχέσεις στελεχών της με τον Μύρωνα Χιλετζάκη, που συνελήφθη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και φέρεται να είναι ο επικεφαλής του κυκλώματος.

LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ
LIVE: Φράιμπουργκ – Ντόρτμουντ

LIVE: Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Φράιμπουργκ - Ντόρτμουντ για την 14η αγωνιστική της Bundesliga.

Στέγαση: «Αλλαγή μοντέλου» – Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο της Κομισιόν που αναμένεται εντός Δεκεμβρίου
«Αλλαγή στεγαστικού μοντέλου» - Έκθεση 75 σημείων για το σχέδιο προσιτής κατοικίας από την Κομισιόν

Η ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων Housing Advisory Board στην έκθεσή της για τη στέγαση επισημαίνει την ανάγκη μετάβασης από τη «χρηματιστικοποίηση», πίσω στην κοινωνική διάσταση της κατοικίας

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι
LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι

LIVE: Ουντινέζε – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Ουντινέζε – Νάπολι για την 15η αγωνιστική της Serie A.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη
Κικίλιας: Επενδύσεις σε ναυτιλία και λιμενικές υποδομές, η μεγάλη ευκαιρία της ελληνικής οικονομίας για ανάπτυξη

Κατά την τοποθέτηση του για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο κ. Κικίλιας τόνισε μεταξύ άλλων ότι «η ναυτιλία και τα νησιά μας αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας»

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα
LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Γουέστ Χαμ – Άστον Βίλα, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός
LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός

LIVE: Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Ολυμπιακός για την 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Τότεναμ, για την 16η αγωνιστική της Premier League.

Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»
Στα αγροτικά μπλόκα της Φθιώτιδας ο Κουτσούμπας – «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και πρέπει να πάει μέχρι τέλους»

«Είναι η στιγμή που πρέπει να ασκηθεί η μέγιστη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι «και τα λεφτά υπάρχουν και δημοσιονομικές αντοχές έχει η οικονομία»

Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)
Μαρούσι – ΠΑΟΚ 87-97: Μεγάλο «διπλό» για τον Δικέφαλο του βορρά και… τρίτη θέση (vid)

O ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 65-80 στο τέλος της τρίτης περιόδου, όπως το Μαρούσι επέστρεψε στο ματς με τον τρομερό Κινγκ, όμως ο Δικέφαλος του Βορρά επιβλήθηκε τελικά με 97-87 στο ματς της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας
Μοιράζοντας τα λάφυρα: Αμερικανοί εργολάβοι διαγωνίζονται για το ποιος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της Γάζας

Η ομάδα πίσω από το διαβόητο κέντρο κράτησης μεταναστών της Φλόριντα «Alligator Alcatraz», υπέβαλε προσφορά για τη συμφωνία ανοικοδόμησης της Γάζας

Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»
Έκπληξη! Η ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, σε σενάριο του έφηβου γιου της, είναι ένα «χριστουγεννιάτικο θαύμα»

Αφήστε κατά μέρος κάθε κυνισμό για τα «nepo baby» — το Goodbye June, εμπνευσμένο από το θάνατο της μητέρας της σταρ, είναι υπέροχα ακατέργαστο, συγκινητικό κι αστείο. Η Κέιτ Γουίνσλετ κι ο γιος της, Τζο Άντερς, είναι αχτύπητο δίδυμο.

Αγρότες: Η οργή στα μπλόκα μεγαλώνει – «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»
Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει - «Όχι» στον προσχηματικό διάλογο, κλιμακώνουμε τον αγώνα»

Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάμψει το αγωνιστικό φρόνημα των αγροτών πέφτει στο κενό καθώς οι αγρότες επιμένουν μετά και το «σήμα» που δόθηκε χθες από το Συντονιστικό όργανο για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»
Αποστολάκη: «Διεύρυνση των ανισοτήτων και παρασιτική ανάπτυξη το αποτέλεσμα των κυβερνητικών πολιτικών»

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επιτέθηκε κατά της κυβέρνησης στην ομιλία της στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και τόνισε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί «συνεκτικό σχέδιο κοινωνικής δικαιοσύνης και ανάπτυξης»

