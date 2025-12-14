Εφιαλτικό ραντεβού με κοπέλα για 20χρονο – Έπεσε θύμα ληστείας στον λόφο της Φιλοθέης

Μια νέα καταγγελία, ενδεχομένως με δόλωμα μια νεαρή κοπέλα, όπως εξετάζεται από τις Αρχές, προχώρησε ένας 20χρονος, αυτήν τη φορά στη Φιλοθέη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του in, όλα έγιναν την περασμένη Τετάρτη, όταν ο 20χρονος πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε πως τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας έπεσε θύμα ληστείας στον λόφο της Φιλοθέης.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με την καταγγελία, όταν συναντήθηκε αρχικά στην οδό Βαλαωρίτου, για πρώτη φορά, με μια κοπέλα με την οποία μιλούσε στo instagram.

Ο 20χρονος, όπως ισχυρίζεται, της πρότεινε να πάνε για φαγητό αλλά η νεαρή κοπέλα επέμενε να πάνε στη λεγόμενη «θέα» της Φιλοθέης, στον λόφο της Φιλοθέης.

Όταν έφτασαν στο σημείο, μετά από λίγο, έφτασε πίσω τους ένα γκρι όχημα, από το οποίο κατέβηκαν δυο άτομα και τον απείλησαν ζητώντας του χρήματα.

Εκείνη την στιγμή, όπως περιέγραψε ο 20χρονος, εμφανίστηκε μια ακόμη κοπέλα, που φορούσε full face, τον προσέγγισε από πίσω και του αφαίρεσε 300 ευρώ που κρατούσε στα χέρια του και ένα ρολόι που είχε στο χέρι του.

Αμέσως οι δράστες εξαφανίστηκαν.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν δυο άτομα, 21 και 18 ετών, και συνελήφθησαν, ενώ ερευνάται αν η κοπέλα του ραντεβού έπαιξε πράγματι κάποιο ρόλο στη συγκεκριμένη υπόθεση.