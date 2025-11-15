Καρέ καρέ ληστεία σε μίνι μάρκετ στο Ίλιον – Απείλησε την υπάλληλο με όπλο και άρπαξε χρήματα
Μια νεαρή εργαζόμενη σε μίνι μάρκετ στο Ίλιον βρέθηκε αντιμέτωπη με οπλισμένο ληστή το βράδυ της Παρασκευής
Νεαρή εργαζόμενη σε μίνι μάρκετ στο Ίλιον έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας το βράδυ της Παρασκευής.
Ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με κουκούλα στο πρόσωπο, δεν δίστασε να σηκώσει το όπλο του και να την απειλήσει ζητώντας όλες τις εισπράξεις.
Η ληστεία σημειώθηκε γύρω στις 11 το βράδυ. Ο δράστης, που εκτιμάται ότι είναι σεσημασμένος, προσέγγισε στοχευμένα το μίνι μάρκετ και φώναξε στην εργαζόμενη να του παραδώσει τα χρήματα.
Σε βίντεο ντοκουμέντο που έδωσε στη δημοσιότητα το MEGA, φαίνεται η στιγμή που ο ληστής σηκώνει το όπλο για να την εκφοβίσει ακόμη περισσότερο.
Η νεαρή, εμφανώς τρομαγμένη, προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της. Παίρνει ένα σακίδιο και γεμίζει με χρήματα από το ταμείο. Αφού του το παραδίδει, ο δράστης τρέπεται σε φυγή.
