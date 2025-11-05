Ληστεία στη Σαλαμίνα: Μαρτυρικός ο θάνατος της 75χρονης – Τι αποκαλύπτει το ιατροδικαστικό πόρισμα

Έναν φρικτό και μαρτυρικό θάνατο βρήκε η 75χρονη γυναίκα στη Σαλαμίνα, η οποία έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Οι δράστες, αφού τη δολοφόνησαν, διέφυγαν με τη λεία τους, αφήνοντάς την νεκρή στο πάτωμα.

Με βάση το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης η άτυχη γυναίκα δέχτηκε χτυπήματα από ρόπαλο και αιχμηρά αντικείμενα όπως κατσαβίδι και μαχαίρι.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να αναγνώρισε τους δράστες

Ανατρέπεται δηλαδή, η αρχική εικόνα η οποία έκανε λόγο για θάνατο που προήλθε από κάποια χτυπήματα με μπουκάλι στο κεφάλι. Δηλαδή ότι οι ληστές προτού ληστέψουν την ηλικιωμένη, την χτύπησαν με ένα μπουκάλι στο κεφάλι με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει αναίσθητη. Η νεκροψία-νεκροτομή δείχνει ότι βρήκε ένα μαρτυρικό θάνατο ενώ έφερε αμυντικά τραύματα από μαχαίρι στα χέρια.

Ληστεία στη Σαλαμίνα: Σοκάρει το πόρισμα της ιατροδικαστικής

Σύμφωνα με το πόρισμα, που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ, ο θάνατος της άτυχης ηλικιωμένης προήλθε από βαριές κακώσεις στο κεφάλι, τον τράχηλο και τον θώρακα.

Τα τραύματα προκλήθηκαν από αλλεπάλληλα χτυπήματα με βαρύ αντικείμενο, πιθανότατα ρόπαλο, καθώς και από αιχμηρά εργαλεία, όπως κατσαβίδι και μαχαίρι.

Οι Αρχές, εξετάζουν δύο σενάρια σύμφωνα με την ίδια πηγή. Είτε να πρόκειται για κάποιους σκληρούς κακοποιούς, οι οποίοι δεν δίστασαν να σκοτώσουν μια ανήμπορη γυναίκα για μερικά ευρώ και για μερικά κοσμήματα. Είτε οι δράστες να ήταν κάποιοι οι οποίοι τους αναγνώρισε η ηλικιωμένη, καθώς αξίζει να σημειωθεί ότι δεν φορούσαν μάσκες ή κουκούλες.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι δράστες να είχαν ακόμη και πληροφορία εκ των έσω, τόσο για τη λεία που υπήρχε μέσα στο σπίτι, όσο και για τις κινήσεις των προσώπων που μπαινόβγαιναν στο σπίτι.

Φαίνεται δε ότι δεν επέλεξαν τυχαία το σημείο από το οποίο εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης καθώς παρακολουθούνταν από τέσσερις κάμερες, μία εσωτερική και τρείς εξωτερικές. Στο σπίτι υπήρχε μια τυφλή γωνία, που δεν κάλυπταν οι κάμερες και οι δράστες επέλεξαν να μπουν σπάζοντας το παράθυρο από το συγκεκριμένο σημείο.