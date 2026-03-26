Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Αμυνα: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Μαρτίου 2026, 04:25

Αμυνα: Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής

Νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, με την ονομασία «AGILE», ύψους 115 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την προώθηση των αμυντικών τεχνολογιών αιχμής.

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες Τετάρτη ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους 115 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη νέων αμυντικών τεχνολογιών αιχμής «σε χρόνο ρεκόρ» (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Yves Herman, επάνω, η έδρα της Κομισιόν στις Βρυξέλλες).

Το νέο πιλοτικό μέσο, με την ονομασία «AGILE», απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) και ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρείες (scale-ups) στον τομέα της «νέας άμυνας» και θα στηρίξει τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το AGILE έχει «στόχο να προωθήσει τις αμυντικές τεχνολογίες αιχμής από το εργαστήριο και να τις φέρει στο πεδίο με ταχύτητα ρεκόρ»

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξε την ανάγκη για πολύ ταχύτερους κύκλους καινοτομίας, ώστε νέες τεχνολογίες στον τομέα της άμυνας να μπορούν να αναπτύσσονται, να δοκιμάζονται και να αξιοποιούνται επιχειρησιακά μέσα σε εβδομάδες ή μήνες, αντί για χρόνια.

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία μας δίδαξε ότι, για να γίνει πιο ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, πρέπει να γίνουμε ταχύτεροι στην καινοτομία», τόνισε η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα τεχνολογίας, Χένα Βιρκούνεν.

Οπως είπε, «το AGILE είναι το νέο χρηματοδοτικό μας εργαλείο ύψους 115 εκατ. ευρώ, με στόχο να προωθήσει τις αμυντικές τεχνολογίες αιχμής από το εργαστήριο και να τις φέρει στο πεδίο με ταχύτητα ρεκόρ».

Το AGILE προβλέπει ευέλικτη και ταχεία χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις, με στόχο ο χρόνος από την υποβολή της αίτησης ως την έγκριση της επιχορήγησης να περιοριστεί στους τέσσερις μήνες.

«Ανατρεπτικές λύσεις»

Το πρόγραμμα στοχεύει και στην επιτάχυνση του διαστήματος – σε ένα έως τρία έτη – από τη χρηματοδότηση των νέων τεχνολογιών, μέχρι την ανάπτυξη και δοκιμή τους, ως τη χρήση τους από τις ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρόγραμμα αναμένεται να στηρίξει 20 έως 30 έργα, καλύπτοντας έως και 100% των επιλέξιμων δαπανών. Προβλέπεται επίσης αναδρομική κάλυψη δαπανών, ώστε οι εταιρείες να μπορούν να εντάσσουν στο έργο και έξοδα που πραγματοποίησαν ως και τρεις μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Ο Επίτροπος Αμυνας Αντριους Κουμπίλιους, επισήμανε ότι «σήμερα, περίπου το 70%-80% των αμυντικών προμηθειών στις χώρες της ΕΕ – ιδίως στις χώρες με τις μεγαλύτερες αμυντικές δαπάνες – κατευθύνεται κυρίως στους δέκα μεγαλύτερους αναδόχους του κλάδου».

Τόνισε ότι «χρειαζόμαστε περισσότερες ανατρεπτικές και χαμηλού κόστους λύσεις για τις ένοπλες δυνάμεις μας» και πως δεν χρειαζόμαστε μόνο έργα «υψηλής τεχνολογίας» αλλά και «λύσεις αρκετά καλές», που να οδηγούν σε μαζική παραγωγή.

«Αδιανόητη ταχύτητα»

Οπως είπε, με το πρόγραμμα AGILE «η Επιτροπή θα μπορεί να εγκρίνει επιχορηγήσεις από 1 έως 5 εκατ. ευρώ μέσα σε τέσσερις μήνες – μια ταχύτητα σχεδόν αδιανόητη για τη γραφειοκρατία της ΕΕ.»

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της ΕΕ να ενισχύσει την αμυντική ετοιμότητα, συμπληρώνοντας υφιστάμενα εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμυνας (EDF), και τα προγράμματα καινοτομίας στον τομέα της άμυνας, όπως το EUDIS και το HEDI.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τώρα πρόταση κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο το AGILE να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2027.

Πηγή: ΑΠΕ

JP Morgan: Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το ενεργειακό σοκ λόγω Ορμούζ

Τα 11 λεπτά που μπορούν να σώσουν την καρδιά

HSBC: Ανθεκτικοί οι επενδυτές στις αναδυόμενες αγορές παρά την έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων - Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι

Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μέτρα στήριξης: Fuel Pass και επιδότηση ντίζελ με το σταγονόμετρο – Τι ανακοίνωσε η κυβέρνηση
Επιδότηση καυσίμων με το σταγονόμετρο – Τι περιλαμβάνουν τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Οι όροι και τα κριτήρια για τη χορήγηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα – Ποιοι δικαιούνται έως και 100 ευρώ επίδομα – Ολα τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα
Fuel pass, επιδότηση σε diesel κίνησης και ακτοπλοϊκά για Απρίλιο και Μάιο – Ολα τα μέτρα

Αυτή την ώρα εξειδικεύουν τα μέτρα που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός υπό το βάρος κοινωνικών και πολιτικών πιέσεων, ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς

Καραϊβική: 4 νεκροί σε νέα δολοφονική επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στην Καραϊβική, στο πλαίσιο των επιχειρήσεών τους που ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Ιταλία: Παραιτήθηκε και η υπουργός Τουρισμού στη σκιά της κυβερνητικής ήττας στο δημοψήφισμα
Η πρωθυπουργός της Ιταλίας είχε ζήτησει «για λόγους θεσμικής ευαισθησίας» την παραίτηση της υπουργού Τουρισμού, η οποία υποβλήθηκε χθες το απόγευμα καθώς η Ντανιέλα Σαντανκέ «υπακούει στη Μελόνι».

Η Ρωσία στέλνει drones στο Ιράν – Πεσκόφ: Fake news, απλώς υπάρχει διάλογος
Δυτικές μυστικές υπηρεσίες αναφέρουν ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει στο Ιράν drones, φάρμακα και τρόφιμα. Ήδη η Μόσχα βοηθά την Τεχεράνη με δορυφορικές εικόνες, δεδομένα για πιθανούς στόχους και υποστήριξη πληροφοριών.

Λίβανος: Ορατός ο κίνδυνος να εφαρμοστεί σχέδιο καταστροφής, αντίστοιχο με αυτό του Ισραήλ στη Γάζα
Οι δηλώσεις αξιωματούχων του Ισραήλ δείχνουν ότι σχεδιάζεται μακρά κατοχή εδαφών του Λιβάνου, με επιχείρημα την ασφάλεια της χώρας τους. Ωστόσο, όπως και στην περίπτωση της Γάζας, η καταστροφή είναι ήδη τεράστια.

Anthropic: Το Claude Code αναλαμβάνει τον έλεγχο του υπολογιστή σας και υπόσχεται να εκτελεί άμεσα εργασίες
Η Anthropic εισέρχεται στον ολοένα και πιο ανταγωνιστικό χώρο των εταιρειών που διαθέτουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν τον άμεσο έλεγχο της επιφάνειας εργασίας του τοπικού σας υπολογιστή.

Ο Ρεμίρο καλοβλέπει την Μπαρτσελόνα: «Μπάρτσα; Ποτέ δεν ξέρεις»!
Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Σοσιεδάδ Αλεξ Ρεμίρο απάντησε στη φημολογία της μετακόμισής του στο «Καμπ Νου». Μίλησε και για τη σχέση του με τον Χοάν Γκαρθία, ο οποίος τον χαρακτήρισε «γάτα»

Βίντεο από τον ισχυρό σεισμό στο Άγιον Όρος – «Οι πολυέλαιοι πήγαιναν και έρχονταν» λένε οι μοναχοί
Ζημιές αναφέρονται από μοναχούς σε παλιές σκήτες και Κελλιά, ενώ προσκυνητές έλεγαν πως ο σεισμός είχε διάρκεια και σε παραλιακά σημεία συνοδευόταν από βοή.

ΕΙΝΑΠ: Έκδηλη η ανησυχία για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής
«Η κατάσταση στα νοσοκομεία της Αττικής έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την απόφαση του Υπουργείου για καθιέρωση καθημερινής πρωινής εφημέρευσης στη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομείων», αναφέρει το μεγαλύτερο πρωτοβάθμιο σωματείο νοσοκομειακών γιατρών της χώρας.

ΗΠΑ: Η μεταστροφή σε «διαιτητή του χάους» – Καταστρέφοντας οικονομικά φίλους και εχθρούς
Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι ΗΠΑ, σχεδόν ένα μήνα από την έναρξη του πολέμου, προκαλούν απερίσκεπτα οικονομική καταστροφή σε φίλους και εχθρούς, σκορπώντας παγκόσμια ανησυχία.

NYT: Το Ισραήλ επιταχύνει τα πλήγματα στο Ιράν για να προλάβει την εκεχειρία Τραμπ
Η εντολή δόθηκε αφού η κυβέρνηση του Νετανιάχου απέκτησε αντίγραφο ενός σχεδίου 15 σημείων που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφεραν οι ίδιοι αξιωματούχοι, εκ των οποίων ο ένας συμμετείχε σε συσκέψεις όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

