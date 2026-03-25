Το Φ hill Sessions επιστρέφει στην καρδιά της πόλης
Music 25 Μαρτίου 2026, 08:20

Το Φ hill Sessions επιστρέφει στην καρδιά της πόλης

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, Φ hill Sessions επιστρέφει στο Θέατρο «Δόρα Στράτου» στον Λόφο Φιλοπάππου, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών

Spotlight

Το Φ hill Sessions έρχεται για δεύτερη χρονιά στον λόφο του Φιλοπάππου και στο μαγικό Θέατρο Δόρα Στράτου, παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών, με τη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών. Ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση που αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, το φεστιβάλ επιστρέφει πλουσιότερο επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το νέο πολιτιστικό ορόσημο της Αθήνας.

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, στο Λόφο των Μουσών, εκεί όπου η φύση, η ιστορία και η σύγχρονη αστική καθημερινότητα συνυπάρχουν αδιάκοπα, το Φ hill Sessions δημιουργεί ξανά μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνεχίζοντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην μουσική, το φυσικό περιβάλλον, την πόλη και τους ανθρώπους της κάτω από τον αττικό ουρανό.

Το Φ hill Sessions 2026 ξεκινάει τον Ιούνιο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου φιλοξενώντας συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών που κινούνται ανάμεσα στην jazz, την ροκ, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ανάμεσά τους οι Χειμερινοί Κολυμβητές, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης με το εμβληματικό τους project Ανάσες των Λύκων, η Μάρθα Φριντζήλα μαζί με the Kubara Project & Kalogeraki Bros, οι Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian, η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Primavera en Salonico, ο Σταύρος Λάντσιας με τους βιρτουόζους μουσικούς του, καθώς και διεθνή σχήματα, αγαπημένα του ελληνικού κοινού αλλά και νέες προτάσεις, όπως o βραβευμένος φέτος με δύο Grammy Awards alternative jazz/hip hop ντράμερ Nate Smith, ο θρυλικός Ιταλός τραγουδοποιός Vinicio Capossela, οι υποβλητικοί The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, το neoclassical-ηλεκτρονικό duo των Grandbrothers και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ιούνιος – Ιούλιος 2026

9 Ιουνίου | Vinicio Capossela
10 Ιουνίου | Sophie lies  / Κωστής / Σταύρος Τσαντές
15 Ιουνίου | Χειμερινοί Κολυμβητές
23 Ιουνίου | Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian
24 Ιουνίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros
29 Ιουνίου | Μαρία Παπαγεωργίου
6 Ιουλίου | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble
8 Ιουλίου | Nate Smith

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Το θέατρο «Δόρα Στράτου» βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά του Λόφου Φιλοπάππου. Κατασκευάστηκε το 1963 ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Δόρα Στράτου», με μόνιμο σκηνικό του Σπύρου Βασιλείου.

Σημείωση: Το πλήρες πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Τράπεζες
Τράπεζες – SSM: Τα μηνύματα που έστειλαν οι διοικήσεις στις συναντήσεις της Αθήνας

Οι παλιές σας επιλογές σάς… «χειραγωγούν» – και δεν το καταλαβαίνετε

Μέση Ανατολή: Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων

Είναι τα λάθη ο δρόμος προς την επιτυχία;
Αν ανταποκρινόμαστε στα λάθη που όλοι μας κάνουμε με ηρεμία, αν τα αναλύουμε, μαθαίνουμε από αυτά και προσαρμοζόμαστε αναλόγως, μπορούμε να μετατρέψουμε τις αποτυχίες σε νίκες

Οι Kinks απαντούν στον Moby μετά τα σχόλια του για «αηδιαστικούς» στίχους
Ο Moby δήλωσε πρόσφατα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian ότι θεωρεί τους στίχους του τραγουδιού «Lola» των Kinks «αηδιαστικούς» και «τρανσφοβικούς».

Το μέλλον είναι τώρα: Η Pophouse ετοιμάζει την «επιστροφή» της Τίνα Τέρνερ;
Μια τριετία μετά τον θάνατό της, η Pophouse Entertainment αγόρασε τα δικαιώματα του έργου της σταρ της μουσικής Τίνα Τέρνερ και, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να την επαναφέρει στη σκηνή.

Oasis: Τι θα δούμε στο ντοκιμαντέρ που έχει ενθουσιάσει τους συντελεστές του από τα γυρίσματα
Το ντοκιμαντέρ των Oasis θα περιέχει μερικά «εκπληκτικά» πλάνα από την πρώτη συνάντηση του Λίαμ και του Νόελ Γκάλαχερ πριν από τις συναυλίες μετά την επανασύνδεσή τους.

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls
Ενώ η Βρετανία είναι έτοιμη να γιορτάσει τα 30 χρόνια ζωής των Spice Girls, τα μέλη του επιτυχημένου συγκροτήματος δεν μπορούν να κάνουν «ανακωχή», ρίχνοντας τίτλους τέλους στις φήμες για reunion.

Μια ο Γιάννης δεν μπορεί: Ο Morrissey ακύρωσε ακόμη μια συναυλία του – Και ο λόγος μοιάζει αστείος
Ο Morrissey ακύρωσε την εμφάνισή του στη Valencia, υποστηρίζοντας ότι ο έντονος θόρυβος από το φεστιβάλ Las Fallas δεν του επέτρεψε να κοιμηθεί, αφήνοντάς τον -όπως είπε- σε «κατατονική κατάσταση»

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Νέες ισραηλινές επιδρομές στον Λίβανο – Ο στρατός του Ιράν απορρίπτει τον ισχυρισμό Τραμπ περί διαπραγματεύσεων
Ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, την ώρα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή - Οι IDF σφυροκούν Τεχεράνη και Λίβανο- Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μήνυμα Τραμπ για 25η Μαρτίου: Τιμούμε τη σοφία και την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού
Στη διακήρυξη, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνδέει την Ελληνική Επανάσταση του 1821 με τις αρχές της αμερικανικής δημοκρατίας και τονίζει ότι οι δύο χώρες μοιράζονται κοινές αξίες, όπως η ελευθερία, η αυτοδιάθεση και η δημοκρατική διακυβέρνηση

Αλλάζουν προς τα κάτω τα όρια σύνταξης διαθήκης
Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα από πρόσωπο που έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του - Τι προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία - Προστατευτικό πλαίσιο για τους ηλικιωμένους και τους ασθενείς

Σίντνεϊ Σουίνι – Κίρστεν Ντανστ: Η ξεχωριστή συνάντηση στο σίκουελ του «The Housemaid»
Μετά την επιτυχία της ταινίας «The Housemaid», η Lionsgate κινείται ταχύτατα για την παραγωγή της συνέχειας και οι Σίντνεϊ Σουίνι και Κίρστεν Ντανστ ετοιμάζονται για μια εκρηκτική συνεργασία.

Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη: H πιο ραγδαία πτώση από την εισβολή στην Ουκρανία
Μνήμες από την ενεργειακή κρίση του 2022 ξυπνάει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη βούλιαξε τον Μάρτιο, με τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και τέσσερα χρόνια.

Fuel Pass 2026: Οδηγός «επιβίωσης» από το αυξημένο κόστος των καυσίμων – Ο «χάρτης» των επιδομάτων και οι δικαιούχοι
Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την επαναφορά του Fuel Pass για το 2026. Το πρόγραμμα αφορά φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Μαξίμου: Πού αποσκοπούν τα δηλητηριώδη «καρφιά» κατά Καραμανλή – Νέες αιχμές και για Σαμαρά
Έχοντας ήδη κατατάξει τον Αντ. Σαμαρά στους πολιτικούς του αντιπάλους, το Μαξίμου επιλέγει με «καρφιά» και υπαινιγμούς τη σύγκρουση με τον Κ. Καραμανλή. Ποια ημερομηνία προτείνει ο Κακλάμανης για τη συζήτηση περί Κράτους Δικαίου στη Βουλή

Ο πυρηνικός γρίφος της Ντιμόνα: Το Ιράν, ο πόλεμος και το πυραυλικό πλήγμα-μήνυμα σε ΗΠΑ και Ισραήλ
Με τις «κόκκινες γραμμές» να επαναχαράσσονται στη φλεγόμενη Μέση Ανατολή, τα αντίποινα του Ιράν φέρνουν ξανά στο προσκήνιο το πυρηνικό κέντρο της Ντιμόνα, την πιο φυλασσόμενη εγκατάσταση στο Ισραήλ

Πετρέλαιο: Μειώνονται οι τιμές του WTI και του Μπρεντ στις ασιατικές αγορές
Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η τιμή του βαρελιού Μπρεντ υποχωρούσε κατά 5,92%,και του WTI κατά 5,01% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών, με φόντο τις τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο του Ιράν.

Ιταλία: Δύο παραιτήσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης στη σκιά του αρνητικού αποτελέσματος στο δημοψήφισμα
Βρέχει παραιτήσεις στην ιταλική κυβέρνηση

Το αρνητικό αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στην Ιταλία προκαλεί αναταράξεις στην κυβέρνηση, με τις πρώτες παραιτήσεις να γίνονται δεκτές από τη Μελόνι.

Μεξικό: 15χρονος μαθητής πυροβόλησε και σκότωσε 2 γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο
15χρονος μαθητής σκοτώνει 2 γυναίκες σε σχολείο

Νεκρές με πολλαπλά τραύματα από σφαίρες εντοπίστηκαν δυο γυναίκες σε ιδιωτικό σχολείο στο Μεξικό, τις οποίες φέρεται να σκότωσε 15χρονος μαθητής, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

