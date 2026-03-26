Pussycat Dolls: Εκτός επανένωσης η Τζέσικα Σούτα

Η Τζέσικα Σούτα, πρώην μέλος των Pussycat Dolls, υποστηρίζει ότι οι πολιτικές της απόψεις μπορεί να συνέβαλαν στο ότι έμεινε εκτός της επανένωσης «PCD Forever».

Το συγκρότημα που έγινε παγκόσμια επιτυχία ως εξαμελές σχήμα με μπροστάρη τη Νικόλ Σέρζινγκερ, επιστρέφει το 2026 με διαφορετική σύνθεση: στη σκηνή θα ανέβουν η Σέρζινγκερ, η Κίμπερλι Γουάιατ και η Άσλεϊ Ρόμπερτς, παρουσιάζοντας και νέο κομμάτι («Club Song»), στο πλαίσιο περιοδείας σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ηνωμένο Βασίλειο.

Μιλώντας στο podcast «The Maverick Approach» (μέσω του Entertainment Weekly), η Τζέσικα Σούτα περιέγραψε ότι δεν είχε καμία ενημέρωση για τα σχέδια επιστροφής του γκρουπ. Όπως λέει, έμαθε για την επανένωση ταυτόχρονα με το κοινό, ενώ η μοναδική επικοινωνία από τη Σέρζινγκερ έγινε την ημέρα της ανακοίνωσης — χωρίς εκείνη να απαντήσει.

«Δεν σκοπεύω να την καλέσω πίσω. Την αγαπώ και τη σέβομαι, αλλά όλο αυτό έχει μια γλυκόπικρη αίσθηση», ανέφερε.



«Με θεωρούν ρίσκο λόγω πολιτικής στάσης»

Η ίδια εκτιμά ότι ο αποκλεισμός της σχετίζεται με το ότι θεωρήθηκε «ρίσκο» λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών της. Έχει στηρίξει ανοιχτά τον Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, νυν υπουργό Υγείας των ΗΠΑ, ήδη από την προεκλογική του πορεία το 2024.

«Αν στηρίζεις τον Μπόμπι Κένεντι, σε κατατάσσουν στο MAGA», είπε η Τζέσικα Σούτα. «Μου λένε ‘είσαι MAGA’ — και δεν το παίρνω πίσω».

Αντιδράσεις και από άλλα πρώην μέλη

Ανάλογη ενόχληση εξέφρασε και η Κάρμιτ Μπαχάρ, η οποία επίσης δεν συμμετέχει στην επανένωση. Με ανάρτησή της ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την περιοδεία ταυτόχρονα με το κοινό.

«Θα εκτιμούσα μια άμεση επικοινωνία», σημείωσε, υπογραμμίζοντας τη συμβολή της στα πρώτα βήματα του συγκροτήματος.

Τι απαντούν οι Pussycat Dolls

Σε εμφάνισή τους στην εκπομπή «Today», οι Σέρζινγκερ, Γουάιατ και Ρόμπερτς ρωτήθηκαν για τον αποκλεισμό των πρώην μελών. Η απάντηση ήρθε κυρίως από τη Γουάιατ:

«Το σχήμα των Pussycat Dolls πάντα άλλαζε. Έτσι είναι και το 2026 — και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει».

Η περιοδεία «PCD Forever»

Η περιοδεία περιλαμβάνει 53 ημερομηνίες, ξεκινά στις 5 Ιουνίου από την Καλιφόρνια και συνεχίζεται σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, πριν περάσει στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο.

Η αυλαία θα πέσει στις 13 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, με τις Λιλ’ Κιμ και Μάια να συμμετέχουν σε επιλεγμένες εμφανίσεις.