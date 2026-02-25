magazin
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
25 Φεβρουαρίου 2026, 19:00

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στροφή 180 μοιρών έκανε η Νίκι Μινάζ: από καλλιτέχνις που στο παρελθόν ειρωνευόταν ή επέκρινε ψηφοφόρους του Τραμπ, μετατράπηκε σε μία από τις πιο προβεβλημένες φωνές του MAGA κινήματος στο διαδίκτυο.

Μέσα σε έναν χρόνο, η ράπερ επανατοποθετήθηκε πολιτικά με τρόπο θεαματικό, υιοθετώντας συντηρητική ρητορική, επιτιθέμενη συστηματικά σε Δημοκρατικούς αξιωματούχους και αποσπώντας δημόσια επιδοκιμασία από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και το επιτελείο του.

Οι επιθέσεις κατά Νιούσομ και η νέα ατζέντα

Στην πλατφόρμα Χ, οι αναρτήσεις της απέκτησαν σταθερό πολιτικό προσανατολισμό. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, αποτέλεσε επανειλημμένα στόχο αιχμηρών σχολίων, με τη Μινάζ να τον σατιρίζει προσωπικά και να τον κατηγορεί για τη στάση του σε ζητήματα που αφορούν την τρανς κοινότητα.

Παράλληλα, δημοσίευε αναρτήσεις υπέρ του προέδρου, τοποθετήσεις για τη «δίωξη των Χριστιανών στη Νιγηρία» και περιεχόμενο που ευθυγραμμιζόταν με βασικά σημεία της συντηρητικής ατζέντας. Ορισμένες από αυτές τις δημοσιεύσεις ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο προβολές.

Η έκθεση της Cyabra και το δίκτυο των 18.784 λογαριασμών

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ανίχνευσης παραπληροφόρησης Cyabra, η εκρηκτική διαδικτυακή απήχηση δεν οφειλόταν αποκλειστικά σε οργανική στήριξη. Η εταιρεία εντόπισε 18.784 λογαριασμούς που εκτιμά ότι είναι ψεύτικοι ή μη αυθεντικοί και οι οποίοι λειτουργούσαν συντονισμένα για να ενισχύουν τις αναρτήσεις της. Η μελέτη κάλυψε την περίοδο από 11 Νοεμβρίου έως 28 Δεκεμβρίου και βασίστηκε σε ανάλυση χρονικού συγχρονισμού, γλωσσικών και υφολογικών μοτίβων, καθώς και κοινών δημογραφικών χαρακτηριστικών των προφίλ.

Η Cyabra δηλώνει ότι είναι περίπου 85% βέβαιη για τον μη αυθεντικό χαρακτήρα των λογαριασμών — ποσοστό που, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Νταν Μπράχμι, θα μπορούσε να ξεπεράσει το 90% με αυστηρότερα κριτήρια. Τα ύποπτα προφίλ αντιστοιχούσαν στο 33% του δείγματος που εξετάστηκε, αναλογία που παραπέμπει — όπως σημειώνεται — σε περιόδους εκλογών ή γεωπολιτικών κρίσεων. Συνήθως, η μη αυθεντική δραστηριότητα κυμαίνεται μεταξύ 7% και 10%.

Ο ρόλος των «τοξικών» σχολίων στην ενίσχυση της απήχησης

Ιδιαίτερα αποκαλυπτικό ήταν το μοτίβο των σχολίων. Όταν αυθεντικοί χρήστες ασκούσαν κριτική στη Μινάζ, εμφανίζονταν μαζικά επαινετικά σχόλια με σχεδόν πανομοιότυπη διατύπωση και χαμηλή σημασιολογική πολυπλοκότητα.

Παράλληλα, εντοπίστηκαν και πιο εκτενή σχόλια που επιχειρούσαν να μοιάζουν προσωπικά και αυθόρμητα, ώστε να ενσωματώνονται σε πραγματικές συζητήσεις.

Στις 26 Δεκεμβρίου, το 56% των σχολίων κάτω από πολιτικές αναρτήσεις της προερχόταν — σύμφωνα με τα ευρήματα — από λογαριασμούς που κρίθηκαν ψεύτικοι. Επιπλέον, όταν οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί δημοσίευαν περιεχόμενο που χαρακτηρίστηκε «τοξικό» — προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις ή απειλές — η διάχυση των αναρτήσεων ενισχυόταν ακόμη περισσότερο. Όπως εξηγεί ο Νταν Μπράχμι, η «τοξικότητα» αξιολογείται όχι μόνο βάσει των λέξεων, αλλά και βάσει της πρόθεσης.

Η πολιτική ενσωμάτωση και οι αντιδράσεις

Η πολιτική της στροφή επιβεβαιώθηκε και θεσμικά. Τον Ιανουάριο εμφανίστηκε στη Σύνοδο Trump Accounts, όπου ο πρόεδρος την κάλεσε στη σκηνή, την επαίνεσε και κατέγραψε μαζί της βίντεο για το TikTok.

Λίγο νωρίτερα, είχε συμμετάσχει στο AmericaFest της Turning Point USA, στο πλευρό της Έρικα Κερκ, χήρας του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Δημόσια θετικά σχόλια για τις θέσεις της είχαν διατυπώσει επίσης ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς.

Η ίδια δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο. Ο Άλεξ Μπρουζέβιτς, σύμβουλος επικοινωνίας του προέδρου και — όπως δήλωσε — στενός της φίλος, απέρριψε κατηγορηματικά την ύπαρξη bots, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βάσεις θαυμαστών παγκοσμίως.

Παράλληλα, αυθεντικοί συντηρητικοί λογαριασμοί — όπως των Ντομ Λούκρε και Ματ Γουάλας — αναπαρήγαγαν συστηματικά τις θέσεις της. Ο Ντομ Λούκρε χαρακτήρισε τα ευρήματα «μία από τις πιο παράλογες θεωρίες συνωμοσίας» που έχει ακούσει.

Από την πλευρά του Γκάβιν Νιούσομ, ο εκπρόσωπος Ίζι Γκάρντον σχολίασε ειρωνικά ότι «όπως πολλά στόματα του MAGA, έτσι και η Νίκι Μινάζ χρειάζεται bots για να παραμείνει επίκαιρη».

Πολιτική, ποπ κουλτούρα και αλγόριθμοι

Ειδικοί όπως η καθηγήτρια πληροφορικής Τζεν Γκόλμπεκ τονίζουν ότι τα botnets δεν επηρεάζουν μόνο το περιεχόμενο μιας συζήτησης, αλλά και τους ίδιους τους αλγορίθμους: η μαζική αλληλεπίδραση λειτουργεί ως σήμα υψηλής εμπλοκής, διευρύνοντας την εμβέλεια μιας ανάρτησης. Ο πανεπιστημιακός Τζόελ Πένι εκτιμά ότι η προσέγγιση διασημοτήτων όπως η Μινάζ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προσέγγισης νεότερων και πολυφυλετικών ακροατηρίων.

Η υπόθεση αναδεικνύει πώς η πολιτική, η μουσική βιομηχανία και οι ψηφιακοί μηχανισμοί επιρροής διασταυρώνονται — και πώς η εικόνα μιας «οργανικής» διαδικτυακής δυναμικής μπορεί να ενισχύεται από μηχανισμούς που δεν είναι άμεσα ορατοί στο κοινό.

*Mε πληροφορίες από: Politico 

