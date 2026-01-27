magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ
Trump Accounts 27 Ιανουαρίου 2026, 15:50

Εξακολουθεί να «φλερτάρει» με το MAGA κίνημα η Νίκι Μινάζ

Η Νίκι Μινάζ θα εμφανιστεί σε εκδήλωση του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών για την παρουσίαση των «Trump Accounts», επιβεβαιώνοντας τη δημόσια σύμπλευσή της με τον Τραμπ και τον κόσμο του MAGA

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Spotlight

Η Νίκι Μινάζ ετοιμάζεται για ακόμη μία δημόσια εμφάνιση που επιβεβαιώνει τη σταδιακή της σύμπλευση με τον τραμπικό χώρο. Σύμφωνα με το Rolling Stone, η ράπερ θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός νέου κυβερνητικού προγράμματος για ανηλίκους.

Το πάνελ της εκδήλωσης έχει έντονο πολιτικό και επικοινωνιακό βάρος. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες βρίσκονται ο επιχειρηματίας Κέβιν Ο’Λίρι, γνωστός από το Shark Tank, καθώς και η ηθοποιός Σέριλ Χάινς, σύζυγος του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ. Παρεμβάσεις αναμένεται να κάνουν επίσης ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Τι είναι τα «Trump Accounts»

Αφορμή για τη σύνοδο είναι η προώθηση των λεγόμενων «Trump Accounts», ενός νέου τύπου επενδυτικού λογαριασμού που απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους. Το μέτρο εντάχθηκε στη νομοθεσία πέρυσι, μέσω του One Big Beautiful Bill Act, και προβλέπει τη δημιουργία λογαριασμών με φορολογικά ευνοϊκούς όρους. Τα χρήματα θα μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την ενηλικίωση και μόνο για συγκεκριμένες χρήσεις, όπως σπουδές, αγορά πρώτης κατοικίας, ίδρυση επιχείρησης ή αποταμίευση για τη σύνταξη.

Η ίδια η Μινάζ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, παρουσιάζοντάς το ως επένδυση στο μέλλον των παιδιών. Έκανε λόγο για τη σημασία της πρώιμης οικονομικής εκπαίδευσης και υποστήριξε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να καταλήξουν να καθοδηγούν τους ίδιους τους γονείς τους σε ζητήματα επενδύσεων.


Σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, κάθε παιδί που θα γεννηθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ θα λαμβάνει 1.000 δολάρια ως αρχικό κεφάλαιο, μέσω φορολογικής πίστωσης. Η εγγραφή στο πρόγραμμα δεν θα γίνεται αυτόματα και θα απαιτείται σχετική αίτηση από τους γονείς. Παράλληλα, οι Μάικλ και Σούζαν Ντελ έχουν ανακοινώσει δωρεά ύψους 6,25 δισ. δολαρίων, η οποία θα κατευθυνθεί σε παιδιά κάτω των 10 ετών, με κριτήρια εισοδήματος και γεωγραφικής περιοχής.

Η κυβέρνηση επενδύει επικοινωνιακά στο εγχείρημα, παρουσιάζοντάς το ως μέτρο με ευρύτερη απήχηση, την ώρα που εντείνονται οι κοινωνικές πιέσεις στις ΗΠΑ: η κρίση ακρίβειας, η σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά αστυνομικής βίας. Δεν είναι τυχαίο ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται ακόμη και διαφημιστική προβολή του προγράμματος στο Super Bowl.

Για τη Νίκι Μινάζ, η παρουσία στη σύνοδο έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων που σηματοδοτούν τη δημόσια πολιτική της μετατόπιση. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε εμφανιστεί αιφνιδιαστικά στο AmericaFest της Turning Point USA, σε μια εκδήλωση που συνδέεται άμεσα με τον σκληρό πυρήνα του κινήματος MAGA.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα και έκρηξη τζίρου και τράπεζες +4,5%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Ίνες για… ευφυΐες: Γιατί η δυνατή σκέψη ξεκινά από το… πιάτο

Economy
ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

ΙΟΒΕ: Διατηρεί αμετάβλητη την εκτίμηση για ανάπτυξη 2,2% το 2026

inWellness
inTown
Stream magazin
«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction
Αδικημένος; 27.01.26

«Δεν είναι πιστός»: Ο Λούις Τόμλινσον για το νέο του άλμπουμ, τη σχέση του με τον Χάρι Στάιλς και τα άλλα μέλη των One Direction

Το πιο υποτιμημένο μέλος των One Direction, ο Λούις Τόμλινσον κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ - την ίδια μέρα που ο Χάρι Στάιλς έβγαλε το πρώτο του single μετά από 4 χρόνια. Και η «κόντρα» μεταξύ των 1D επανήλθε στην επικαιρότητα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο
Βίντεο 27.01.26

Η Σίντνεϊ Σουίνι μια νύχτα κρέμασε σουτιέν στην πινακίδα του Χόλιγουντ – Ήταν παράνομο

«Κάθε χρήση ή πρόσβαση στην πινακίδα του Χόλιγουντ για εμπορικούς σκοπούς προϋποθέτει άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο», δήλωσε ο επικεφαλής του Hollywood Sign Trust για τη δράση της Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο – «Υπήρχαν εμπόδια»
Τον ήθελαν 27.01.26

Το γύρισμα του «One Battle After Another» σταμάτησε εν αναμονή του Μπενίτσιο ντελ Τόρο - «Υπήρχαν εμπόδια»

Ο Μπενίτσιο ντελ Τόρο υποδύεται τον συγκλονιστικό ρόλο του δάσκαλου καράτε (Sensei) Σένσεϊ Σέρτζιο Στ. Κάρλος στην ταινία «One Battle After Another» κι όσο εκπληκτικό και αν ακούγεται παραλίγο να μην εμφανιστεί στην ταινία - ωστόσο, κάποιοι επέμεναν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»
«Sundancers Melt ICE» 27.01.26

Από τον Έλαϊτζα Γουντ στην Νατάσα Λιόν – Σύσσωμο το Sundance φωνάζει: «Λιώστε την ICE»

Το Sundance μετατράπηκε σε σκηνή πολιτικής διαμαρτυρίας, με δημιουργούς και σταρ του Χόλιγουντ να καταγγέλλουν τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεάπολη και να απαιτούν την απομάκρυνση της ICE.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»
«Nepo daddy» 26.01.26

Στέλαν Σκάρσγκαρντ: «Μην προσπαθείς να είσαι τέλειος. Πες στα παιδιά σου: συγγνώμη, είμαι άχρηστος, αλλά σας αγαπώ»

Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ μιλά χωρίς φίλτρα για τη γονεϊκότητα, απορρίπτοντας την ιδέα της τελειότητας: αυτό που χρειάζονται τα παιδιά, λέει, δεν είναι άψογοι γονείς, αλλά ειλικρίνεια, λάθη και αγάπη.

Σύνταξη
Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών
«Βαρβαρότητα» 26.01.26

Νάταλι Πόρτμαν στο Sundance: Καταγγέλλει τη βία της ICE και τους αποκλεισμούς σε βάρος των γυναικών

Με κονκάρδες «ICE Out» και «Be Good», η Νάταλι Πόρτμαν μετέτρεψε την προώθηση του The Gallerist σε πολιτική παρέμβαση, μιλώντας ανοιχτά για τη βία της ICE αλλά και για τον συστηματικό αποκλεισμό γυναικών δημιουργών από τη αναγνώριση στα βραβεία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» – Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ
«Σιωπηλές» 26.01.26

«Μίλησα κι έγινε χειρότερο» - Η Άμπερ Χερντ σχολιάζει την τιμωρητική σκληρότητα της δίκης με τον Τζόνι Ντεπ

«Όταν οι γυναίκες εκφράζουν την άποψή τους, τα ισχυρά συστήματα κινούνται για να τις δυσφημίσουν και να τις τιμωρήσουν» αναφέρει η περιγραφή του ντοκιμαντέρ «Silenced», στο οποίο εμφανίζεται η Άμπερ Χερντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της – Πότε παντρεύεται
Fizz 26.01.26

Μπάγια Αντωνοπούλου: Έγκυος στο πρώτο παιδί της - Πότε παντρεύεται

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της. Λίγους μήνες μετά την πρόταση γάμου που δέχτηκε από τον αγαπημένο της, Νίκο Κώτση αποκάλυψε πως περιμένουν το πρώτο τους παιδί.

Σύνταξη
«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family
Βίντεο 25.01.26

«Έπεσε πάνω στο τζάμι»: Οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ γελούν ακόμη με στιγμή του Modern Family

Σε μια χαλαρή αναδρομή στα χρόνια του Modern Family, οι Τζέσι Τάιλερ Φέργκιουσον και Έρικ Στόουνστριτ θυμούνται το πιο αστείο περιστατικό των γυρισμάτων

Σύνταξη
Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα
Έτοιμος! 25.01.26

Η αυθόρμητη αντίδραση του Γιώργου Μαζωνάκη όταν κόπηκε ο ήχος κι έσβησαν τα φώτα στην πίστα

Με ένα απρόσμενο τεχνικό ζήτημα ήρθε αντιμέτωπος ο Γιώργος Μαζωνάκης το βράδυ του Σαββάτου, στις 25 Ιανουαρίου, στο νυχτερινό κέντρο, όπου εμφανίζεται στην Αθήνα.

Σύνταξη
«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Τηλεφωνικές υποκλοπές 25.01.26

«Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» - Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι

Ο πρίγκιπας Χάρι δήλωσε πρόσφατα ότι η σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι μετατράπηκε σε «εφιάλτη» λόγω της εισβολής των βρετανικών ταμπλόιντ -το ζευγάρι είχε μια διακοπτόμενη σχέση μεταξύ 2004 και 2010.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 27.01.26

Τρίκαλα: Τα σενάρια για τα αίτια της έκρηξης στη «Βιολάντα» και τα αναπάντητα «γιατί» – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έγινε τόσο μεγάλη έκρηξη - Από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο - Είναι ενδεικτικό ότι έλιωσε ο χάλυβας.

Σύνταξη
«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης
Σταθερά μαρξιστής 27.01.26

«Έφυγε» ο διανοητής της κομμουνιστικής αριστεράς Γιώργος Ρούσης

Ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστήμιου, συγγραφέας πλήθους βιβλίων, αγωνιστής του αντιδικτατορικού κινήματος, ο Γιώργος Ρούσης έμεινε πάντα στρατευμένος στην κομμουνιστική αριστερά

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»
«Εντάξει, εντάξει» 27.01.26

Οι παιδικές αναμνήσεις του Μάθιου ΜακΚόναχι γέννησαν τον αιώνιο έφηβο του «Dazed and Confused»

Το κάπως μακρινό 1993, ο Μάθιου ΜακΚόναχι ενσάρκωσε τον Ντέιβιντ Γούντερσον στην εμβληματική ταινία «Dazed and Confused» - και η σκιαγράφηση του χαρακτήρα του, δεν ήταν καθόλου τυχαία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)
Ποδόσφαιρο 27.01.26

SUPER 3: «Σήμερα η σκέψη μας είναι βαριά» (pic)

Ο σύνδεσμος οργανωμένων οπαδών του Άρη εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Επικαιρότητα 27.01.26

Συλλυπητήρια από την πολιτική ηγεσία της χώρας για το τραγικό δυστύχημα με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στις οικογένειας των θυμάτων στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φίλους του ΠΑΟΚ

Σύνταξη
Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»
Επικαιρότητα 27.01.26

Σοφία Ζαχαράκη – Παύλος Μαρινάκης: Επίσκεψη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα για το πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες»

«Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση και να αναπτύσσουν κρίση, αυτονομία και υπευθυνότητα στον τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται» δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Σύνταξη
Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη
Ποδόσφαιρο 27.01.26

Η μεγάλη τραγωδία του 1999 – Έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη

Τα τραγικά νέα από το τροχαίο στην Ρουμανία, «ξύπνησαν» σπαρακτικές μνήμες από το δυστύχημα του 1999 στα Τέμπη, όταν έξι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχασαν την ζωή τους επιστρέφοντας από την Αθήνα

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Βουλή: Η ΝΔ παραπέμπει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Η ΝΔ παραπέμπει τη Κωνσταντοπούλου στην Επιτροπή Δεοντολογίας για αντικοινοβουλευτική και «αντεθνική» συμπεριφορά

Οι βουλευτές πάντως της αντιπολίτευσης αν και δεν επικροτούν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου δεν συμφώνησαν με την πρόταση της πλειοψηφίας, την οποία και κατηγόρησαν πως επιχειρεί να συγκαλύψει τον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
«Η αξία του σοκ πουλάει» – Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior
Πασαρέλα 27.01.26

«Η αξία του σοκ πουλάει» - Η πρώτη επίδειξη Haute Couture του Τζόναθαν Άντερσον για τον Dior

Με φιλόδοξους νέους σχεδιαστές που πρόσφατα προσλήφθηκαν από τους οίκους Dior και Chanel να ανταγωνίζονται για την κυριαρχία, η μάχη των εντυπώσεων είναι πιο έντονη από ποτέ -ειδικά στην ελιτίστικη Haute Couture.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος
«Ευθύνες υπάρχουν» 27.01.26

Στα Τρίκαλα ο Χαρίτσης: Είναι το χρονικό ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος

Ο Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι «σήμερα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, με έκτακτο αίτημα, ζητά από τη Βουλή τη σύγκληση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για τα εργατικά ατυχήματα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας
Ευλογιά 27.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης φέρει ακέραια την ευθύνη για την εξόντωση της ελληνικής κτηνοτροφίας

«Η κυβέρνηση επιλέγει επικοινωνιακές συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου, παρόντος του κ. Μητσοτάκη και γενικόλογες ανακοινώσεις, μεταθέτοντας την ευθύνη στους κτηνοτρόφους και στις Περιφέρειες», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο
Οικονομικές Ειδήσεις 27.01.26

Παπασταύρου: Αναστολή οικοδομικών εργασιών στη Μήλο για το πεντάστερο ξενοδοχείο στο Σαρακήνικο

Tέλος στο πολεοδομικό αλαλούμ με τον Κώδικα Πολεοδομίας - Τι ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου - Τι είπε για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου και τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Σύνταξη
Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός
Euroleague 27.01.26

Με Μιλουτίνοφ κόντρα στη Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός

Κανονικά πήρε μέρος στην προπόνηση του Ολυμπιακού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και έτσι τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς με τη Μπαρτσελόνα. «Πρώτη» και για τον Κόρι Τζόσεφ με τα «ερυθρόλευκα».

Σύνταξη
Must Read
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο