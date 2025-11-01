Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα: Ο εγγονός της 75χρονης που βρέθηκε νεκρή μιλά αποκλειστικά στο in

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία στη Σαλαμίνα παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις στη ληστεία που συνέβη το απόγευμα της Παρασεκυής στην οδό Ικάρων.

Σε μία ήσυχη γειτονιά, ζούσε η 75χρονη γιαγιά με κινητικά προβλήματα όταν άγνωστοι μπήκαν στο σπίτι της και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες τις κατάφεραν πολλαπλά τραύματα τα οποία κατέληξαν θανατηφόρα.

Την ώρα που οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και οι αστυνομικοί κάνουν λόγο για παραβιασμένο παράθυρο στο σπίτι, χωρίς ακόμη να έχει διευκρινιστεί αν λείπουν πράγματα, ο εγγονός της 75χρονης μιλά αποκλειστικά στο in, για τις σκηνές φρίκης που αντίκρισε όταν μπήκε στο διαμέρισμα και είδε τη γιαγιά του, πριν καν φτάσει η αστυνομία.

Όπως αναφέρει, πρώτη στο σπίτι έφτασε η κόρη της 75χρονης η οποία την βρήκε ήδη νεκρή και ειδοποίησε τις αρχές.

«Πήγε η θεία μου να την επισκεφθεί. Μπήκε μέσα την βρήκε. Ήταν άγρια χτυπημένη. Την είχανε βασανίσει. Είχε πολλούς μώλωπες επάνω της, είναι ένα τραύμα στο κεφάλι. Περιμένουμε ακόμα την αυτοψία και να δουν το σπίτι. Ακόμα δεν έχουν τελειώσει την έρευνα στο σπίτι» αναφέρει μιλώντας στο in ο εγγονός της.

Μάλιστα, ρωτήθηκε αν η ηλικιωμένη γυναίκα είχε με κάποιον προηγούμενα, ωστόσος εκείνος ήταν ξεκάθαρος. «Όχι καλέ τι προηγούμενα να έχει η γιαγιά; Και ποιος θα το κανε αυτό σε μια κατάκοιτη χήρα γιαγιά; Με το ‘Π’ περπάταγε η γυναίκα, για να πάει στο μπάνιο έκανε δέκα λεπτά, είκοσι».

«Την χτύπησαν με σφυρί στο κεφάλι»

Όπως αναφέρει στο in ο εγγονός της άτυχης γυναίκας, η γιαγιά του φαινόταν σαν να έχει χτυπηθεί με σφυρί στο κεφάλι.

«Από τα χτυπήματα σίγουρα! Γιατί μπήκα την είδα πριν έρθει η αστυνομία και… Δεν έχουμε κάποιο επίσημο. Την χτυπήσανε πολύ άσχημα τώρα τι να σου λέω. Είχε μώλωπες στο σώμα της παντού, είχε κάτι χαρακιές στο κεφάλι της. Λογικά με κάποιο σφυρί, την βαρέσαν πίσω στο κεφάλι. Φανταστείτε ότι μπήκανε και μέρα μεσημέρι έτσι; Μεσημέρι – απόγευμα. Γεμάτη η γειτονιά. Κανείς δεν άκουσε τίποτα, κανείς δεν είδε τίποτα» σημειώνει για τα χτυπήματα των δραστών που οδήγησαν στο θάνατο της άτυχης 75χρονης.

Στο σημείο έχει σπεύσει από το πρωί του Σαββάτου κλιμάκιο της Ασφάλειας και διενεργούνται έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.