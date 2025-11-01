Με τραύμα στο κεφάλι η άτυχη 75χρονη – «Ίσως να μην έχουν φύγει από τη Σαλαμίνα οι δράστες»

Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δύο κακοποιών που εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης στη Σαλαμίνα τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο κεφάλι, είναι σε εξέλιξη από την Αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για σεσημασμένους κακοποιούς και για το λόγο αυτό προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν μπει κάμερες ασφαλείας οι οποίες έχουν καταγράψει τις κινήσεις των δύο ληστών που εν συνεχεία φαίνεται να χτύπημα με μπουκάλι την άτυχη 75χρονη τραυματίζοντάς την θανάσιμα.

Η κόρη της 75χρονης ήταν αυτή που εντόπισε τη μητέρα της νεκρή και ειδοποίησε την Αστυνομία.

«Κοιτούσαν με φακούς»

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της Σαλαμίνας στο in, τα προηγούμενα 24ωρα είχαν εντοπιστεί άτομα τις βραδινές ώρες να «τσεκάρουν» σπίτια χρησιμοποιώντας φακούς.

«Κοιτούσαν μέσα στα σπίτια με φακούς στο κεφάλι» ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της Σαλαμίνας μιλώντας στο in.

Μάλιστα, όταν γίνονταν αντιληπτοί από κατοίκους, εκεί έσπευδαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Θέμα ωρών η σύλληψη των δραστών

Ο Σταύρος Μπαλάσκας μιλώντας στο MEGA ανέφερε: «Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι είναι θέμα ωρών να συλληφθούν αυτά τα άτομα, τα οποία ενδεχομένως να μην έχουν αναχωρήσει από την Σαλαμίνα.

«Υπάρχει ανθρωποκυνηγητό από την αστυνομία καθώς έχουν δοθεί φωτογραφίες των δραστών στις περιπολίες για τον εντοπισμό τους. Έχουμε να κάνουμε με ληστεία και οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερες του σπιτιού και από άλλες κάμερες, την ώρα που έφευγαν από το σπίτι. Οι αστυνομικοί θεωρούν πως υπήρξε λεκτική αντιπαράθεση γιατί είναι με μπουκάλι – το οποίο βρέθηκε και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια – δεν είναι με όπλο ή μαχαίρι».