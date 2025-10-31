Ανθρωποκυνηγητό για τους ληστές που σκότωσαν την 75χρονη στη Σαλαμίνα – «Κοιτούσαν σπίτια με φακούς»

Να αποκλείσουν κάθε διάδρομο διαφυγής των ληστών που εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο κεφάλι, προσπαθούν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα.

Ήδη έχει δοθεί εντολή για αυξημένους ελέγχους στο λιμάνι του νησιού, καθώς και σε κάθε σημείο από όπου θα επιχειρούσαν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για σεσημασμένους κακοποιούς και για το λόγο αυτό προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Για το λόγο αυτό, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έχουν καταγράψει όλες τις κινήσεις τους. Επίσης, αναζητούν ίχνη στο σημείο του φονικού, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκε το μπουκάλι με το οποίο χτύπησαν την άτυχη γυναίκα στο κεφάλι.

Την εντόπισε η κόρη της

Τις Αρχές ειδοποίησε η κόρη της 75χρονης, η οποία ήταν αυτή που την εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι της, επί της οδού Ικάρου στη Σαλαμίνα.

Ήδη η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς, ενώ αναμένεται να γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι δράστες κατάφεραν να ληστέψουν το σπίτι της 75χρονης.

«Κοιτούσαν με φακούς»

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της Σαλαμίνας στο in, τα προηγούμενα 24ωρα είχαν εντοπιστεί άτομα τις βραδινές ώρες να «τσεκάρουν» σπίτια χρησιμοποιώντας φακούς.

«Κοιτούσαν μέσα στα σπίτια με φακούς στο κεφάλι» ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της Σαλαμίνας μιλώντας στο in.

Μάλιστα, όταν γίνονταν αντιληπτοί από κατοίκους, εκεί έσπευδαν να απομακρυνθούν από το σημείο.