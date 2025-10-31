newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Ανθρωποκυνηγητό για τους ληστές που σκότωσαν την 75χρονη στη Σαλαμίνα – «Κοιτούσαν σπίτια με φακούς»
Ελλάδα 31 Οκτωβρίου 2025

Ανθρωποκυνηγητό για τους ληστές που σκότωσαν την 75χρονη στη Σαλαμίνα – «Κοιτούσαν σπίτια με φακούς»

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να «κλειδώσουν» τις πιθανές εξόδους διαφυγής από το νησί - Εξετάζουν κάμερες ασφαλείας για να τους ταυτοποιήσουν.

Σύνταξη
Να αποκλείσουν κάθε διάδρομο διαφυγής των ληστών που εισέβαλαν στο σπίτι της 75χρονης, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στο κεφάλι, προσπαθούν οι αστυνομικές δυνάμεις στη Σαλαμίνα.

Ήδη έχει δοθεί εντολή για αυξημένους ελέγχους στο λιμάνι του νησιού, καθώς και σε κάθε σημείο από όπου θα επιχειρούσαν να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για σεσημασμένους κακοποιούς και για το λόγο αυτό προσπαθούν να συγκεντρώσουν περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Για το λόγο αυτό, εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες έχουν καταγράψει όλες τις κινήσεις τους. Επίσης, αναζητούν ίχνη στο σημείο του φονικού, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκε το μπουκάλι με το οποίο χτύπησαν την άτυχη γυναίκα στο κεφάλι.

Την εντόπισε η κόρη της

Τις Αρχές ειδοποίησε η κόρη της 75χρονης, η οποία ήταν αυτή που την εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι της, επί της οδού Ικάρου στη Σαλαμίνα.

Ήδη η κόρη της ηλικιωμένης γυναίκας έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς, ενώ αναμένεται να γίνει έρευνα για να διαπιστωθεί αν οι δράστες κατάφεραν να ληστέψουν το σπίτι της 75χρονης.

«Κοιτούσαν με φακούς»

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου της Σαλαμίνας στο in, τα προηγούμενα 24ωρα είχαν εντοπιστεί άτομα τις βραδινές ώρες να «τσεκάρουν» σπίτια χρησιμοποιώντας φακούς.

«Κοιτούσαν μέσα στα σπίτια με φακούς στο κεφάλι» ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος της Σαλαμίνας μιλώντας στο in.

Μάλιστα, όταν γίνονταν αντιληπτοί από κατοίκους, εκεί έσπευδαν να απομακρυνθούν από το σημείο.

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού
Ελλάδα 31.10.25

Μεσσηνία: Νέες αποκαλύψεις για τα «πακιστανικά» κινητά – Στο μικροσκόπιο οι κλήσεις την ημέρα του φονικού

Οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία από την ανάλυση των επικοινωνιών κοντά στο κάμπινγκ.

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: «Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» – Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο
«Τεράστια τραγωδία» 31.10.25

«Οι γιατροί ξέσπασαν σε λυγμούς» - Συγκλονίζει ο θάνατος της 10χρονης σε σχολείο στον Ασπρόπυργο

Μάχη με το χρόνο έδωσαν ΕΚΑΒ και Αστυνομία, για να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα ασθενοφόρα στο σχολείο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που υπήρχε στην περιοχή.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως
Ελλάδα 31.10.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η αγόρευση της εισαγγελέως

Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των κατηγορουμένων και στις 12ης Δεκεμβρίου η εισαγγελέας του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας, Κυριακή Στεφανάτου θα διατυπώσει την πρόταση της για την ενοχή ή μη των 42 κατηγορουμένων.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές
Απόφαση κατά πλειοψηφία 31.10.25

Απόφαση-σταθμός από το Συμβούλιο της Επικρατείας: «Ανώτερες» οι καλλιτεχνικές σχολές

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εξίσωναν τους απόφοιτους καλλιτεχνικών σχολών με αποφοίτους Λυκείου. Με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίστηκαν «ανώτερες».

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΙΣΑ: Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου – Ασφυκτική οικονομική πίεση λόγω του clawback
Ενάντια στο clawback 31.10.25

Κλειστά τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια στις 7 Νοεμβρίου - Στηρίζει τις κινητοποιήσεις ο ΙΣΑ

Ο ΙΣΑ με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών που αντιδρούν στο μέτρο του clawback και στα χρόνια προβλήματα στη λειτουργία των εργαστηρίων

Σύνταξη
Κολωνός: Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε ο 61χρονος οδηγός πριν από την καραμπόλα των πέντε οχημάτων
Τροχαίο 31.10.25

Ανακοπή στο τιμόνι έπαθε οδηγός πριν από την καραμπόλα στον Κολωνό

Τόσο το αυτοκίνητο του 61χρονου όσο και αυτό που ήταν μπροστά δεν είχαν αυξημένη ταχύτητα - Οι κάμερες δείχνουν το προπορευόμενο αυτοκίνητο να φρενάρει, όχι όμως και αυτό του άτυχου οδηγού

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’την Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Επίκληση στον Πούτιν 31.10.25

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’την Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Κλιμάκωση 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της
Εκλογομαγειρέματα 31.10.25

Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα δυσκολευτεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία στις επόμενες εκλογές, εξετάζει ένα «μπόνους εδρών» για το κόμμα που θα πλειοψηφήσει.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)
Μπάσκετ 31.10.25

Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)

Κατάθεση ψυχής από τον Κέβιν Ντουραντ σε podcast, καθώς αποκάλυψε ότι βίωσε περίοδο στη ζωή του που ένιωθε μεγάλες ανασφάλειες σχετικά με την εμφάνισή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Go Fun 31.10.25

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ

Ο Λαμίλ Γιαμάλ αναζήτησε και εξωτερικές γνώμες γιατρών για πιθανή χειρουργική επέμβαση σε πρόβλημα στη βουβωνική χώρα. Προς το παρόν διαχειρίζεται την κατάσταση με ξεκούραση και φυσιοθεραπείες

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου
Παραμένει στη διαδοχή 31.10.25

Ο Κιρ Στάρμερ «υποστηρίζει πλήρως» την απόφαση του βασιλιά Καρόλου να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου

Παρά τη θεαματική αποκαθήλωση, ο Άντριου παραμένει τυπικά στη σειρά διαδοχής του θρόνου, με την κυβέρνηση Κιρ Στάρμερ να ξεκαθαρίζει πως «δεν υπάρχουν σχέδια» για αλλαγή του νόμου.

Σύνταξη
