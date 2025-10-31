Ληστεία σε σπίτι στη Σαλαμίνα με θύμα μια ηλικιωμένη
Το θύμα έφερε τραύμα στο κεφάλι και άφησε την τελευταία της πνοή μέσα στο σπίτι της.
Τραγικό θάνατο βρήκε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα.
Η άτυχη γυναίκα έπεσε θύμα ληστείας, με τους δράστες που παραβίασαν παράθυρο της οικίας να τη χτυπούν στο κεφάλι –πιθανόν με μπουκάλι, όπως αναφέρουν πληροφορίες.
Την Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ ειδοποίησαν γείτονες της γυναίκας, με τους διασώστες να μην μπορούν να κάνουν κάτι, καθώς η 75χρονη γυναίκα είχε αφήσει την τελευταία της πνοή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.
