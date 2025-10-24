Κορωπί: Έλεγε ότι έγινε ληστεία ο 50χρονος που ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του – «Ο μπαμπάς το έκανε, ήταν όλα κόκκινα»

Σε κρίσιμη κατάσταση σε ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού νοσηλεύεται η 40χρονη γυναίκα μετά από την άγρια κακοποίηση από τον 50χρονο σύζυγό της.

Ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά τους το απόγευμα της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στο Κορωπί.

Η 40χρονη μητέρα, με καταγωγή από τη Λιθουανία, βρίσκεται με τα δύο παιδιά της και με τον 50χρονο σύζυγό της στη μονοκατοικία τους στο Κορωπί. Το ζευγάρι καυγαδίζει και ο 50χρονος χτυπά ανελέητα τη σύζυγό του στο κεφάλι.

Η γυναίκα χάνει τις αισθήσεις της και αιμόφυρτη πέφτει στο πάτωμα. Ο 4χρονος γιος του ζευγαριού είναι παρών στο περιστατικό.

Ο κακοποιητής καλεί την Αστυνομία και στήνει μία ψεύτικη ιστορία για να μην φανεί ότι ο ίδιος είναι ο δράστης.

Η κλήση στο 100

Με φωνή ψύχραιμη, ο 50χρονος καλεί την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι έχει γίνει ληστεία στο σπίτι του και η γυναίκα του είναι αναίσθητη στο πάτωμα.

«Έγινε ληστεία στο σπίτι μου. Εγώ έλειπα σε ταξίδι. Όταν γύρισα, από το αεροδρόμιο, τηλεφωνούσα στη γυναίκα μου, αλλά δεν μου απαντούσε. Πήγα στο σπίτι και αναγκάστηκα να πηδήξω τη μάντρα, γιατί η πόρτα δεν άνοιγε. Μπήκα μέσα και την βρήκα στο πάτωμα. Ήταν χτυπημένη και αιμορραγούσε. Έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα. Την σήκωσα και την έβαλα στον καναπέ. ‘Ελάτε, έγινε ληστεία’. Εγώ δεν έχω καμία σχέση», είπε ο 50χρονος.

Οι αστυνομικοί σπεύδουν στο σπίτι στο Κορωπί και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα. Βλέπουν ότι ο 50χρονος προσπαθεί να τους παραπλανήσει, οπότε προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες από το 4χρονο αγόρι.

Η γυναίκα μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, με τους γιατρούς να επιβεβαιώνουν ότι τα τραύματά της είναι από άγρια επίθεση.

Το παιδί είπε την αλήθεια

«Ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά στο κεφάλι με μπουνιές», είπε το μικρό παιδί. Η μαρτυρία αυτή και οι αντιφάσεις στις οποίες πέφτει ο 50χρονος, οδηγούν άμεσα στη σύλληψή του.

Το παιδάκι σοκαρισμένο φεύγει με τη δασκάλα του από το νηπιαγωγείο. Τα πάντα ήταν κόκκινα της περιγράφει με τρόμο. «Μου έλεγε όλα ήταν κόκκινα».

«Η (…) είναι πολύ ωραίο κορίτσι, είναι μία κούκλα. Απλά εκείνος ένιωθε ανασφάλειες», αναφέρει φίλη της γυναίκας.

«Αυτός ο άνθρωπος ήταν γνωστό το ποιος ήταν», υποστηρίζει φίλη της 40χρονης.

Το μαρτύριο

Η 40χρονη, στο προφίλ της στα social media παρουσιάζει μία ζωή γεμάτη χαρούμενες στιγμές. Διακοπές σε ελληνικά νησιά, κυριακάτικες βόλτες στην εξοχή, ταξίδια σε χειμερινούς προορισμούς εντός κι εκτός Ελλάδας.

Μάλιστα, όπως ενημερώνει τους φίλους της, ετοίμαζε ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Ωστόσο, η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση. Όπως λένε οι φίλες της στο Live News, η 40χρονη ζούσε ένα μαρτύριο.

«Αυτός δεν μιλούσε ποτέ σε κανέναν και δεν είχε και καμιά καλή κουβέντα να πει ποτέ για κανέναν. Ήταν ένας αγροίκος. Φερόταν έτσι πάντα με αυτόν τον τρόπο στην οικογένειά του. Την έβριζε την κοπέλα, την χτυπούσε μπροστά στα παιδιά, την απειλούσε ότι θα της πάρει τα παιδιά».

Κίνητρο του, η ζήλεια του για τη γυναίκα.

«Φαινόταν ότι την ζήλευε πάρα πολύ. Την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνα να δει πού είναι, πού πάει, με ποιον μιλάει, δεν μπορούσε να βγει έξω να πάει πουθενά, ούτε για έναν καφέ».

Γειτόνισσες του ζευγαριού κάνουν λόγο για μία οικογένεια που δεν ήθελε πολλές επαφές με τους γείτονες.

«Δεν είχα πιάσει μία κουβέντα μαζί της ποτέ γιατί με απέφευγε. Μία καλημέρα με το ζόρι, επειδή όταν έβγαινα εγώ στο μπαλκόνι τον χαιρέταγα».

Το τελευταίο διάστημα ωστόσο η κοπέλα έκανε προσπάθειες να γνωρίσει τους γείτονες.

«Βράδυ ήρθε κατά τις 20:00 και μας έφερε κάποια γλυκά σε ένα κουτί και είπε να γνωριστούμε. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει, δεν είχαμε επαφή μαζί της».

Η 40χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο Παίδων όπου και θα παραμείνουν μέχρι να αποφασιστεί ποιος θα αναλάβει την φροντίδα τους.

«Την είχε κακοποιήσει ξανά»

Χαρακτηριστική του μαρτυρίου που βίωνε η 40χρονη, είναι μαρτυρία φίλη της που υποστηρίζει ότι είχε κακοποιηθεί ξανά από τον 50χρονο.

«Την είχε κακοποιήσει και το 2023 ξανά. Αν βλέπατε πώς την είχε κάνει τότε θα καταλαβαίνατε για τι άνανδρο μιλάμε. Αυτό το κορίτσι βέβαια τον κάλυπτε. Αυτός ήξερε ότι δεν θα το πει στους δικούς της και για αυτό επαναλαμβάνονταν συνεχώς οι ίδιες πράξεις. Στο ‘Λαϊκό’ είχα δει γρατζουνιές που είχα πάει και την είχα δει. Και μου έλεγε ότι την γρατζούνισε κατά λάθος το μωρό. Αυτά για μένα βέβαια ήταν δικαιολογίες, γιατί ήξερα ότι τα έκανε αυτός».

Μάλιστα, το περιστατικό του 2023 είναι καταγεγραμμένο, καθώς η 40χρονη τηλεφώνησε στο ΑΤ Κορωπίου και κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Ενημερώνεται η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. η οποία φτάνει στο σπίτι, όπου αστυνομικοί την βρίσκουν χτυπημένη.