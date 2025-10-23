Κορωπί: Άγριος ξυλοδαρμός 40χρονης από τον σύντροφό της – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη
Ο 50χρονος δράστης είχε κατηγορηθεί και στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία εναντίον της άτυχης 40χρονης.
Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας ερευνούν οι αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κρωπίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα αυτή τη φορά ήταν μια 40χρονη γυναίκα από τη Λιθουανία, την οποία τραυμάτισε σοβαρά ο 50χρονος σύντροφός της.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση από το σπίτι της στο Κορωπί στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη.
Μπροστά στα παιδιά τους
Όπως αναφέρουν πηγές της Ελληνικής Αστυνομίας, το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού της 40χρονης γυναίκας σημειώθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του ζευγαριού, ηλικίας 4 ετών και μόλις 3,5 μηνών.
Θέλοντας να καλύψει τα όσα είχαν γίνει στη συμβολή των οδών Αγίου Νεκταρίου και Ευαγγελιστρίας, ο 50χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση, δηλώνοντας ότι βρήκε τη σύντροφό του τραυματισμένη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 50χρονος ημεδαπός είχε κατηγορηθεί ξανά το 2023 για ενδοοικογενειακή βία εις βάρος της.
