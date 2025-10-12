Μάστιγα τα περαστικά ενδοοικογενειακής βίας – Καθημερινές οι καταγγελίες

Σοκάρουν τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που πλέον καθημερινά με ολοένα και μεγαλύτερη αγριότητα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Όπως καταγγέλλει στο MEGA η Δήμητρα, ο σύντροφος της 27χρονης κόρης της καθημερινά την κακοποιεί, όπως και τα ανήλικα παιδιά τους.

«Χτυπάει την κόρη και τα εγγόνια μου»

«Χτυπάει και την κόρη μου και τα εγγόνια. Σήμερα πέταξε μία μεγάλη πέτρα για τη γυναίκα του και πήγε να σκοτώσει το μικρό, αλλά αυτή φοβάται επειδή απειλεί τα αδέλφια της».

Ο φόβος, όπως λέει στο MEGA η μητέρα, είναι η αιτία που κρατά την κακοποιημένη γυναίκα στη σιωπή και δεν καταγγέλλει τον σύντροφο της.

«Όταν του λένε τα παιδιά να τα πάει στο σχολείο, γιατί αυτά δεν θέλουν να πάνε με το λεωφορείο, πρώτα πιάνει τη μητέρα και μετά πιάνει τα παιδιά».

Η ακραία μορφή βίας που υφίστανται ορισμένες γυναίκες σοκάρει ακόμη και ειδικούς.

Άγρια επεισόδια βίας

«Ερχόμαστε αντιμέτωποι με μορφές πιο σοβαρής σωματικής βίας, όπως η χρήση συσκευών ηλεκτρικής κένωσης, τα λεγόμενα teaser. Έχω ζήσει μέσα στους ξενώνες από το να έρχονται οι γυναίκες χαραγμένες με γυαλί από πάνω μέχρι κάτω, έχω ζήσει έντονη σεξουαλική βία εντός του γάμου και κακοποίηση», λέει η Σταματίνα Στρατηγάκη, κοινωνική λειτουργός.

Στοιχεία σοκ

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η Αστυνομία χειρίζεται 70 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας την ημέρα.

Πέρυσι, καταγράφηκαν 22.080 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και έγιναν 13.503 συλλήψεις. 5.817 θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν ήδη εγκαταστήσει panic button.