Νέο σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: Κάρφωσε την έγκυο γυναίκα του με πιρούνι – Κινδυνεύει να χάσει την όρασή της

Ενα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δεύτερα, όταν μια γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε στο MEGA ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος η 38χρονη γυναίκα προσήλθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στα επείγοντα του νοσοκομείου όπου έφερε τραύματα στο πρόσωπο της από πιρούνι.

Η 38χρονη όταν μετέβη στο νοσοκομείο είχε αίματα σε όλο της πρόσωπο και τραύματα από πιρούνι.

Η ίδια ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε επέμβαση και στα δύο μάτια ενώ δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.

Οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό του δράστη είναι σε εξέλιξη.