Συνελήφθη χθες το βράδυ, στον Ωρωπό ένας 47χρονος κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και σωματικές βλάβες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 23:00, ο 47χρονος πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η 38χρονη πρώην σύντροφος του, και αφού τραυμάτισε ελαφρά τόσο την ίδια όσο και τον νυν σύντροφό της, την άρπαξε και τη μετέφερε στο σπίτι του όπου την κλείδωσε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής της ΕΛ.ΑΣ.. Μετά από λίγη ώρα ο 47χρονος άνοιξε την πόρτα, άφησε ελεύθερη την 38χρονη και παραδόθηκε στους αστυνομικούς, οι οποίοι τον συνέλαβαν.