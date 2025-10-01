Βόλος: 26χρονος απείλησε την αδελφή του με μαχαίρι -«Δεν θα βγάλουμε χειμώνα, θα σε σκοτώσω»

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στον Βόλο, όπου ένας 26χρονος άνδρας απείλησε την 24χρονη αδελφή του με μαχαίρι, λέγοντάς της ότι θα τη σκοτώσει. Ο άνδρας συνελήφθη και καταδικάστηκε σε έξι μήνες φυλάκισης με τριετή αναστολή.

Συγκεκριμένα, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε την ποινή στον 26χρονο υπό τον όρο ότι θα απομακρυνθεί από το σπίτι και με έφεση που να έχει αναστέλλουσα δύναμη καθώς κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ο 26χρονος συνελήφθη την Τρίτη (30/9) μετά από επεισόδιο στο σπίτι του κατόπιν μήνυσης της 24χρονης αδελφής του, η οποία κατήγγειλε στις Αρχές ότι την απείλησε πως θα τη σκοτώσει, ενώ και ο ίδιος υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή απειλή.

Ένοχος ο 26χρονος

Στο εδώλιο του κατηγορούμενου βρέθηκαν την Τετάρτη (1/10) και τα δύο αδέλφια, με την 24χρονη να κρίθηκε αθώα καθώς από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε απειλή, ενώ ο 26χρονος κρίθηκε ένοχος.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές με παρόμοιες υποθέσεις το προηγούμενο διάστημα.

Ανακοινώνοντας την απόφαση του δικαστηρίου, ο πρόεδρος επισήμανε ότι θα πρέπει να φύγει κάποιος από τους δύο από το σπίτι, καθώς άλλη φορά δεν θα υπάρξει επιείκεια. Τα δύο αδέλφια μένουν στο σπίτι της μητέρας τους.