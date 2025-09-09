Θεσσαλονίκη: Ένας 49χρονος απείλησε με όπλο παιδιά επειδή έκαναν φασαρία
Σε βάρος του 49χρονου στη Θεσσαλονίκη σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων
Ένα σοβαρό περιστατικό εκφοβισμού με τη χρήση κυνηγετικού όπλου σημειώθηκε στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
Ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να απείλησε παρέα ανηλίκων σε πάρκο, επειδή έκαναν φασαρία.
Η υπόθεση είδε τα τελευταία 24ωρα το φως της δημοσιότητας και κατόπιν αστυνομικής έρευνας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του οπλοφόρου. Πρόκειται για 49χρονο, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά εντόπισαν, χθες το πρωί, τον 49χρονο στο σπίτι του, απ’ όπου κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.
Με το όπλο αυτό, ο ίδιος φαίνεται να προσέγγισε τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου τούς ανήλικους, προτάσσοντάς το προς το μέρος τους για εκφοβισμό και ζητώντας να κάνουν ησυχία.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί για τα περαιτέρω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
