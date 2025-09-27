Πάτρα: Εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απειλούσε – Τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24 ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατά τις πρώτες πληροφορίες κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι.

Τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί

Έντρομη η γυναίκα πρόλαβε και κάλεσε την Αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.

Οι αστυνομικοί συνόδευσαν και την παθούσα στο αρμόδιο Τμήμα προκειμένου να του υποβάλλει μήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.