Πάτρα: Εισέβαλε με μαχαίρι στο σπίτι της πρώην συζύγου του και την απειλούσε – Τον ακινητοποίησαν αστυνομικοί
Η γυναίκα έζησε στιγμές τρόμου στην Πάτρα ωστόσο πρόλαβε και κάλεσε την αστυνομία
Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή του Ζαβλανίου στην Πάτρα.
Σύμφωνα με το tempo24 ένας αλλοδαπός πήγε στο σπίτι όπου διαμένει η πρώην σύζυγός του και κατά τις πρώτες πληροφορίες κατάφερε να εισέλθει μέσα και να την απειλήσει κρατώντας μαχαίρι.
Τον πρόλαβαν οι αστυνομικοί
Έντρομη η γυναίκα πρόλαβε και κάλεσε την Αστυνομία. Πολύ σύντομα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης οι οποίοι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να τον οδηγήσουν στο Μέγαρο της ΕΛ.ΑΣ. στην οδό Ερμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news και στο παρελθόν ο συγκεκριμένος άνδρας έχει προκαλέσει επεισόδια σε βάρος της πρώην συζύγου του.
