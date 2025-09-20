Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη. Το τελευταίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο το βράδυ της Παρασκευής (19/9), όταν ένας 56χρονος βιαιοπράγησε κατά της 27χρονης κόρης του. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε μέσα στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της νεαρής γυναίκας, ο πατέρας της την εξύβρισε και στη συνέχεια την χτύπησε με μπουνιές και κλωτσιές, προκαλώντας της τραυματισμούς.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, εργαζόμενοι της επιχείρησης φέρονται να προσπάθησαν να παρέμβουν, προκειμένου να αποτρέψουν την επίθεση και να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Σύμφωνα με το neakriti, μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα. Η υπόθεση διερευνάται στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Κρήτη: Χειροπέδες σε 41χρονο που κλείδωσε σπίτι τη σύζυγό του

Μόλις τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις στο νησί για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενός 41χρονου και ενός 43χρονου, έπειτα από καταγγελίες που έγιναν από τις συντρόφους των εν λόγω ανδρών.

Συγκεκριμένα, η μία περίπτωση αφορά σε μια 45χρονη στο Ηράκλειο που δεχόταν απειλές από τον 43χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος επέμενε να την παρακολουθεί προκαλώντας της ασφυκτική πίεση και φόβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr, η 45χρονη είχε φροντίσει να παραλάβει το panic button από τις αρχές και όταν είδε τη Δευτέρα τον πρώην της πάλι μπροστά της φοβήθηκε για τη ζωή της και το ενεργοποίησε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που εντόπισαν και συνέλαβαν τον 43χρονο, ο οποίος βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Το δεύτερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης αφορά σε μια 51χρονη στο Ρέθυμνο, η οποία κατήγγειλε ότι ο 41χρονος σύζυγός της την κλείδωσε μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, οι δύο σύζυγοι καυγάδισαν έντονα μέσα στο σπίτι τους, παρουσία των παιδιών τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο σύζυγός της την κλειδαμπάρωσε μέσα στο σπίτι και δεν την άφηνε να κάνει ρούπι, με αποτέλεσμα εκείνη να αρχίσει να φοβάται για τη ζωή της και τελικά να καταφέρει να ειδοποιήσει την Αστυνομία.

Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί στο σπίτι συνέλαβαν τον 41χρονο, αλλά και την ίδια καθώς ο κατηγορούμενος κατέθεσε με τη σειρά του μήνυση εις βάρος για απειλή.