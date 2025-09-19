Μία ακόμα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας απασχολεί τις τελευταίες ώρες τις αστυνομικές αρχές της Κρήτης.

Σύμφωνα με το cretapost, όλα αποκαλύφθηκαν την περασμένη Τετάρτη όταν μία 38χρονη γυναίκα από την Πολωνία πήγε στο νοσοκομείο Χανίων με τραύματα στο πρόσωπο και το σώμα.

Μόλις ο γιατρός ξεκίνησε να την εξετάζεο κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Όπως ανέφερε η 38χρονη στον γιατρό, ο 39χρονος σύντροφός της την χτύπησε με αποτέλεσμα να αποκτήσει αυτά τα τραύματα.

Ο γιατρός ειδοποίησε τις αρχές με τους αστυνομικούς να παίρνουν τις απαραίτητες καταθέσεις και στη συνέχεια να εντοπίζουν τον 39χρονο, τον οποίον και συνέλαβαν.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση σωματικών βλαβών.