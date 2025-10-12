newspaper
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
«Ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών» – Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο
Ελλάδα 12 Οκτωβρίου 2025

«Ο δικαστής δεν ελέγχει όλο το παρελθόν των δραστών» – Ποινικολόγος για την επίθεση με πιρούνι στην έγκυο

«Μάχη» για την όρασή της το Νοσοκομείο Αττικόν δίνει η 39χρονη έγκυος που δέχτηκε την επίθεση με πιρούνι από τον σύντροφό της - Ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές μέσα σε 13 χρόνια

Σοκαρισμένο παραμένει το πανελλήνιο από την επίθεση-σοκ που δέχτηκε μια 39χρονη έγκυος από τον σύντροφό της, ο οποίος χρησιμοποιώντας ένα πιρούνι τής κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο, στα άνω άκρα και στην κοιλιά.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ο 43χρονος είχε απασχολήσει τις Αρχές από το 2012 για διάφορα αδικήματα: Από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο, ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Μέσα σε 13 χρόνια είχε συλληφθεί 12 φορές. Η τελευταία φορά που εξέτισε ποινή φυλάκισης ήταν τον περασμένο Αύγουστο. Μόλις αποφυλακίστηκε, επιτέθηκε με πιρούνι στην 39χρονη.

Γιατί λοιπόν αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι που προέβη στην ασύλληπτης σκληρότητας πράξη του; Όπως εξηγεί ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης μιλώντας στο MEGA για την ποινική μεταχείριση των υπότροπων δραστών, «εδώ στην Ελλάδα ο δικαστής δεν ελέγχει τόσο πολύ το παρελθόν, δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και δεν εμφανίζεται κάτι άλλο πέρα από το ποινικό μητρώο».

«Ο δικαστής μπροστά του έχει μόνο τις αμετάκλητες ποινές» λέει ο ποινικολόγος Βασίλης Χειρδάρης

Ωστόσο, ο δράστης «μπορεί να έχει κάνει και άλλα αδικήματα τα οποία να μην έχουν αποτυπωθεί ακόμα στο ποινικό μητρώο επειδή δεν έχουν γίνει αμετάκλητες οι ποινές». Για να είναι οι ποινές αμετάκλητες, διευκρινίζει, πρέπει η υπόθεση να έχει πάει στον Άρειο Πάγο και να έχει τελειώσει ή να έχουν περάσει άπρακτες οι προθεσμίες για άσκηση ενδίκων μέσων. «Επομένως δεν έχει άλλη εικόνα ο δικαστής».

Το τεκμήριο της αθωότητας

Όπως είπε ο κ. Χειρδάρης, δεν μπορεί να έχει ο δικαστής οτιδήποτε άλλο μπροστά του από όσα συνολικά έχει διαπράξει ο φερόμενος ως δράστης γιατί μπορεί να απαλλαχθεί στη συνέχεια επειδή θα αποδειχθεί ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα.

«Αν έχει εκτίσει την ποινή και έχει βγει έξω, τι να κάνει ο δικαστής; Να τον κρατήσουν προληπτικά δεν γίνεται» συμπληρώνει ο κ. Χειρδάρης, ενώ αναφερόμενος στην περίπτωση του 43χρονου, οποίος επιτέθηκε στην 39χρονη σύντροφό του αμέσως μόλις αποφυλακίστηκε για ακόμα μία φορά, είπε ότι «θα έπρεπε ενδεχομένως στα τελευταία δικαστήρια να έχουν βάλει μεγαλύτερες ποινές».

Ο δικαστής, εξηγεί ο ποινικολόγος, έχει μπροστά του το ποινικό μητρώο και το οποίο αποτυπώνει τις αμετάκλητες ποινές, οπότε πρέπει να βρεθεί ένα σύστημα πληροφόρησης των δικαστηρίων.  «Οποιαδήποτε άλλη λύση θα έχει πρόβλημα με το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω του τεκμήριου της αθωότητας» σημειώνει ο καταληκτικά.

Εν τω μεταξύ, «μάχη» δίνουν οι γιατροί για να μη χάσει την όραση της η 39χρονη έγκυος που δέχθηκε περισσότερα από 100 χτυπήματα με πιρούνι στο πρόσωπο και το σώμα από τον 43χρονο. Η γυναίκα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αττικόν, στη γυναικολογική κλινική, σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ευτυχώς, το έμβρυο που κυοφορεί δεν κινδυνεύει.

Χαρακτηριστικές της δραματικής κατάστασης είναι οι δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό σταθμό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος: «Ήρθε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της από πιρούνι. Είπε ότι είναι από τον σύζυγό της. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα, γιατί το πιρούνι την χτύπησε και σε εκείνη την περιοχή. Οι γιατροί ως όφειλαν ειδοποίησαν την αστυνομία. Είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, πώς μπορεί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα… Αυτό μας ξεπερνάει, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο».

