Βαρύ ποινικό παρελθόν είχε ο 43χρονος Γεωργιανός ο οποίος κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του με αποτέλεσμα εκείνη να κινδυνεύει να χάσει την όρασή της. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος είχε συλληφθεί 12 φορές τα τελευταία 13 χρόνια.

Aπό το 2012 ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς τις είχε απασχολήσει για διάφορα αδικήματα: Από φθορά ξένης ιδιοκτησίας έως απείθεια, κλοπές και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο ενώ τέσσερις φορές είχε συλληφθεί χωρίς δίπλωμα και για επικίνδυνη οδήγηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες το 2023 είχε υποβάλει αίτημα για εκούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό ίδρυμα λέγοντας ότι σκέφτεται να αυτοκτονήσει.

«Από τέλη Αυγούστου μέχρι και προχθές ήταν μέσα στη φυλακή. Ήταν επικίνδυνος τον ήξερα 15 χρόνια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Από το περιβάλλον του τον περιγράφουν ως «βίαιο» και «επικίνδυνο» καθώς, όπως λένε, στο παρελθόν είχε ξυλοκοπήσει την πρώην σύζυγο του και την κόρης οι οποίες έχουν πλέον διαφύγει στο εξωτερικό.

Συνοπτικά, η «πλούσια» παραβατική του δράση:

2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)

2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς

2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα)

2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του – και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ – πως θα αυτοκτονήσει

2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ

2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

Το άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε το σπίτι όπου διέμενε η 39χρονη με τον σύντροφο της. Φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά εντός του διαμερίσματος. Έπειτα εκείνος πήρε το πιρούνι και χτύπησε την 39χρονη. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής η γυναίκα βγήκε έξω μέσα στα αίματα ζητώντας βοήθεια.

Την κάρφωνε ξανά και ξανά. Όπως περιέγραψε η ίδια στους γιατρούς για να σωθεί από τα χέρια του 43χρονου, βγήκε γυμνή στον δρόμο. Μια φίλη της έσπευσε να την βοηθήσει.

Οι γιατροί στο Αττικόν όπου μεταφέρθηκε χρειάστηκε να την υποβάλλουν σε χειρουργικές επεμβάσεις για να σώσουν την όρασή της. Από το αριστερό μάτι πλέον βλέπει ελάχιστα, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν και το δεξί. Στο σώμα της έχει και σημάδια από δαγκώματα.