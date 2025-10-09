Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Βασάνισε καρφώνοντας με πιρούνι σε όλο το πρόσωπο και το σώμα την τριών μηνών έγκυο σύντροφο του. Η εμμονική σκέψη του 43χρονου κακοποιητή ότι το παιδί ίσως να μην είναι δικό του τον οδήγησε στο να της επιτεθεί με το πιρούνι περισσότερες από 100 φορές.

Οι γιατροί που την περιθάλπουν σοκαρίστηκαν με την εικόνα της.

«Είμαι 30 χρόνια στα νοσοκομεία δεν έχω ξαναδεί τέτοιο περιστατικό. Ήταν σε όλο το πρόσωπο χτυπημένη, πρέπει να την χτυπούσε με τόσο μίσος. Ήθελε να την σκοτώσει μάλλον, να της αφαιρέσει την ζωή», ανέφερε γιατρός που εξέτασε τη γυναίκα.

Καρέ – καρέ οι κινήσεις του δράστη πριν την επίθεση

Στα αποκλειστικά βίντεο ντοκουμέντα που παρουσιάζει το Μega καταγράφονται καρέ καρέ οι κινήσεις του δράστη πριν επιτεθεί στην σύντροφό του.

Βρίσκεται στην γειτονιά. Κρατά ένα μπουκάλι μπύρα. Κάθεται για ώρες, καταναλώνει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και καπνίζει ακατάπαυστα.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται να σηκώνεται και να ξεκινά απρόκλητα καυγά με οδηγό που προσπαθεί να παρκάρει. Τέτοιου είδους επεισόδια δημιουργούσε πολύ συχνά, λένε όσοι τον γνωρίζουν.

Το άγριο περιστατικό εκτυλίχθηκε το σπίτι όπου διέμενε η 39χρονη με τον σύντροφο της. Φαίνεται πως όλα ξεκίνησαν από έναν καυγά εντός του διαμερίσματος. Έπειτα εκείνος πήρε το πιρούνι και χτύπησε την 39χρονη. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής η γυναίκα βγήκε έξω μέσα στα αίματα ζητώντας βοήθεια.

Την κάρφωνε ξανά και ξανά. Όπως περιέγραψε η ίδια στους γιατρούς για να σωθεί από τα χέρια του 43χρονου, βγήκε γυμνή στον δρόμο. Μια φίλη της έσπευσε να την βοηθήσει.

Οι γιατροί στο Αττικόν όπου μεταφέρθηκε χρειάστηκε να την υποβάλλουν σε χειρουργικές επεμβάσεις για να σώσουν την όρασή της. Από το αριστερό μάτι πλέον βλέπει ελάχιστα, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν και το δεξί. Στο σώμα της έχει και σημάδια από δαγκώματα.

Η στιγμή της σύλληψης

Στο βίντεο του MEGA καταγράφεται η στιγμή που αστυνομικοί συλλαμβάνουν τον 43χρονο.

Όπως αποκαλύπτεται ο δράστης της φρικιαστικής επίθεσης είχε συλληφθεί επανειλημμένα για διάφορα αδικήματα, όμως κυκλοφορούσε ελεύθερος.

«Από τέλη Αυγούστου μέχρι και προχθές ήταν μέσα στη φυλακή. Ήταν επικίνδυνος τον ήξερα 15 χρόνια», αναφέρει κάτοικος της περιοχής.

Βίαιο το παρελθόν του 43χρονου

Ο 43χρονος ήταν κακοποιητικός και βίαιος -σύμφωνα με τις μαρτυρίες- και με την πρώην σύζυγό του αλλά και με την κόρη τους, μάλιστα χρειάστηκε να φυγαδεύσουν το παιδί στη Γεωργία για να γλιτώσουν.

Γνωστός στις Αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, από το 2012 ήταν γνωστός στις αρχές, καθώς τις είχε απασχολήσει με πολλά περιστατικά.

Ειδικότερα στις 26 Αυγούστου 2012 μπούκαρε στο ΑΤ Αμπελοκήπων και ζήτησε να δει κάποιους συγκρατούμενούς του λέγοντας ότι ήταν κι αυτός παλιά κρατούμενος. Όταν οι αστυνομικοί του είπαν ότι τα πρόσωπα που έψαχνε δεν βρισκόταν στο τμήμα, τότε όρμησε στον αστυνομικό και τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο φτάνοντας σε σημείο να του σπάσει τα μυωπικά γυαλιά.

Ενώ, κατά το παρελθόν ο αλλοδαπός είχε συλληφθεί από το Α.Τ Τεμπών, γιατί ενεπλάκη σε ένα ακόμα άγριο περιστατικό. Βρισκόταν στα Τέμπη και σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο για να βάλει βενζίνη 70 ευρώ. Όταν ο υπάλληλος του ζήτησε να πληρώσει εκείνος επιβιβάστηκε στο όχημα ανέπτυξε ταχύτητα και μάλιστα όταν ο άνθρωπος πήγε να τον σταματήσει, τον παρέσυρε. Αργότερα εντοπίστηκε στην Λάρισα όπου και συνελήφθη και όταν του έγινε μέτρηση αλκοτέστ οι δείκτες κατέγραψαν 0.86 ενώ δεν είχε και δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του δράστη ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.