Στον ανακριτή ο 43χρονος που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο δράστης ο οποίος τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα πιρούνι, την επίσης Γεωργιανή σύζυγο του η οποία νοσηλεύεται στο Αττικόν.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

H 38χρονη γυναίκα προσήλθε τα ξημερώματα της Τρίτης στα επείγοντα του νοσοκομείου με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία. Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.

Το πρωί της Πέμπτης, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας της γυναίκας: «Πραγματικά είναι εξοργιστικό αυτό που συνέβη. Τη Δευτέρα τα μεσάνυχτα διεκομίσθη με ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο Αττικόν, αιμόφυρτη με πολλά τραύματα. Προσπάθησε να της βγάλει τα μάτια, μιλάμε για τέτοια βιαιότητα. Το τραύμα είναι και στα δύο μάτια. Οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία. Η γυναίκα χειρουργήθηκε χθες, το ένα της μάτι είναι καλύτερα, για το δεύτερο μάτι δίνουμε μάχη, ίσως χρειαστούν και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις. Το έμβρυο ευτυχώς είναι καλά», ανέφερε.