Εντοπίστηκε ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε στο μάτι την έγκυο σύζυγό του

Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν μία 38χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν.

Το θύμα διεκομίσθη στις τρεις τα ξημερώματα της Τρίτης από την περιοχή του Ψυχικού στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Στο αστυνομικό τμήμα ο δράστης

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος δράστης, υπήκοος Γεωργίας, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία.