Εντοπίστηκε ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε στο μάτι την έγκυο σύζυγό του
Ο δράστης κρατείται στο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία
- Σε απόγνωση - Άνδρας έκλεψε τυριά αξίας 25 ευρώ για να φάει αυτός και ο άρρωστος πατέρας του
- Επίθεση Ζαχάροβα στη Δύση για παραβίαση των αρχών του Ελσίνκι - Η διπλή αναφορά στην Ελλάδα για Κύπρο και Β. Μακεδονία
- Επιμένει η Χαμάς στην πλήρη απόσυρση των IDF - Με ποιους θέλει να ανταλλάξει τους ομήρους - Τι λένε οι μεσολαβητές
- Νέο σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας: Κάρφωσε την έγκυο γυναίκα του με πιρούνι – Κινδυνεύει να χάσει την όρασή της
Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν μία 38χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν.
Το θύμα διεκομίσθη στις τρεις τα ξημερώματα της Τρίτης από την περιοχή του Ψυχικού στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι.
Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.
Στο αστυνομικό τμήμα ο δράστης
Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος δράστης, υπήκοος Γεωργίας, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία.
- Οδοστρωτήρας Τραμπ στις επενδύσεις για καθαρή ενέργεια – Λουκέτο σε τρία εργοστάσια ηλεκτρικών οχημάτων
- Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
- Γιοβάνοβιτς: «Στο ματς με την Δανία τίποτα δεν λειτούργησε καλά, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα»
- Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
- Πάπας Λέων: Καλεί τους Αμερικανούς επισκόπους να αντιμετωπίσουν την αντιμεταναστευτική πολιτική του Τραμπ
- Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις