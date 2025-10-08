newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Εντοπίστηκε ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε στο μάτι την έγκυο σύζυγό του
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 20:37

Εντοπίστηκε ο 43χρονος που επιτέθηκε με πιρούνι και τραυμάτισε στο μάτι την έγκυο σύζυγό του

Ο δράστης κρατείται στο αστυνομικό τμήμα και σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Άγριο επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τη Δευτέρα, όταν μία 38χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Αττικόν.

Το θύμα διεκομίσθη στις τρεις τα ξημερώματα της Τρίτης από την περιοχή του Ψυχικού στο Αττικό Νοσοκομείο με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι.

Η γυναίκα ανέφερε πως της επιτέθηκε ο σύζυγός της, με τους γιατρούς να ειδοποιούν την Αστυνομία.

Στο αστυνομικό τμήμα ο δράστης

Η 38χρονη υποβλήθηκε σε εγχείρηση στα μάτια και δίνει μάχη για να διατηρήσει την όρασή της, ενώ δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο το έμβρυο που κυοφορεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 43χρονος δράστης, υπήκοος Γεωργίας, εντοπίστηκε και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής όπου σχηματίζεται σε βάρος του δικογραφία.

World
Ντόναλντ Τραμπ: Το παρασκήνιο, η πολιτική πίεση και η διπλωματία για το Νόμπελ Ειρήνης

Ντόναλντ Τραμπ: Το παρασκήνιο, η πολιτική πίεση και η διπλωματία για το Νόμπελ Ειρήνης

Ελλάδα 08.10.25
Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα
Ελλάδα 08.10.25

Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Ελλάδα 08.10.25

Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό
Ελλάδα 08.10.25

Αναβλήθηκε η εκταφή της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι – Φέρνει τεχνικούς συμβούλους από το εξωτερικό

Σύμφωνα με την προκαταρκτική στην εκταφή θα παρίσταται η αστυνομία, εκπρόσωπος της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών, κρατικός ιατροδικαστής που θα οριστεί και ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας Ρούτσι

Σύνταξη
Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο – Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια τους δικαστές
Ελλάδα 08.10.25

Ενταση στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο - Αποβλήθηκε ο Γιάννης Λαγός, είπε «σκουπίδια» τους δικαστές

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί κατηγορούμενοι δεν έχουν εμφανιστεί να απολογηθούν στη δίκηκαθώς τα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει έχουν εκτίσει τις πρωτοδίκες ποινές τους και είναι πλέον ελεύθεροι.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
Στη Θεσσαλονίκη 08.10.25

Κάθειρξη 17 ετών σε 40χρονο που κακοποιούσε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά τους

Η καταδίκη αφορά βιασμό, σωματική και ψυχολογική κακοποίηση της 30χρονης συζύγου, συχνά μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους - Ο 40χρονος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και πλέον θεωρείται φυγόποινος

Σύνταξη
Μεσσηνία: «Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» – Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ
Φοινικούντα 08.10.25

«Η μία σφαίρα προορίζονταν για εμένα» - Η κατάθεση του ανιψιού του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

«Ο δράστης ήταν ανοιχτόχρωμος στο δέρμα και φορούσε ασπρόμαυρα ρούχα και φούτερ» - Τι λέει ο ανηψιός του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Σύνταξη
Τέμπη: Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης – Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο
Τέμπη 08.10.25

Κατέθεσε στον Άρειο Πάγο ο Ασλανίδης - Ζητεί αναβάθμιση κατηγοριών σε κακούργημα για τον Τριαντόπουλο

Ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με άλλους συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη δηλώνουν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και καταθέτουν στην ανάκριση που διενεργείται για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ
Eικόνες και βίντεο 08.10.25

Έκρηξη στη Μιχαλακοπούλου: «Είδα έναν με κουκούλα και μάσκα» – Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ

«Είδα από την κάμερα έναν με μάσκα και σακούλα να αφήνει μία χαρτοσακούλα μπροστά από την πόρτα. Τρία λεπτά πριν από τη έκρηξη» - Τι λέει ο ιδιοκτήτης της ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)
Μπάσκετ 08.10.25

Άρης Betsson: Η θερμή υποδοχή των οπαδών στον Ρίτσαρντ Σιάο και η γνωριμία του με τον Νίκο Γκάλη (pics)

Εντυπωσιασμένος από την ατμόσφαιρα στο «Nick Galis Hall» ο Ρίτσαρντ Σιάο για τον αγώνα με την Αμβούργο. Η θερμή υποδοχή στον Ασιάτη τον κόσμο του Άρη και η γνωμίζ του με τον θρύλο Νίκο Γκάλη.

in.gr Team
Eurobank: Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων – Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας
Έκθεση Εurobank 08.10.25

Ποιες είναι οι τέσσερις φυλές των ανέργων - Γιατί επιμένει η χαλαρότητα στην αγορά εργασίας

Κρίσιμη πρόκληση για την αγορά εργασίας η αύξηση συμμετοχής γυναικών και νέων και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Τι δείχνει η έκθεση της Εurostat για την περίοδο 2009-2024

Σύνταξη
Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας
Σφοδρές αντιδράσεις 08.10.25

Ιταλία: Γενική απεργία στις 27 Οκτωβρίου – Αίτημα να ακυρωθεί ο διορισμός της διευθύντριας της Όπερας Βενετίας

Ο διορισμός της Μπεατρίτσε Βενέτσι έχει προκαλέσει οργή. Θεωρήθηκε ότι ήταν αποτέλεσμα των δεσμών της με την κυβέρνηση Μελόνι και όχι των προσόντων και της εμπειρίας που απαιτεί αυτή η θέση.

Σύνταξη
Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της
Κόσμος 08.10.25

Μαρίν Λεπέν: Ο εισηγητής του ΣτΕ ζητά να μην εκδικαστεί το αίτημά της για ακύρωση της καταδίκης της

Ο Δημόσιος Εισηγητής συνέστησε να μην παραπεμφθεί στο Συνταγματικό Συμβούλιο η προσφυγή της Λεπέν, που ζητά να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η απόφαση να της αφαιρεθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι

Σύνταξη
Ελλάδα 08.10.25

Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;
Culture Live 08.10.25

Αντίστροφη μέτρηση: Ποιος θα είναι ο φετινός νικητής του Νόμπελ Λογοτεχνίας;

Aύριο Πέμπτη, στη Στοκχόλμη, θα ανακοινωθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας - ο κόσμος των γραμμάτων αγωνιά, ενώ τα στοιχήματα και οι φήμες φουντώνουν για το ποιος θα δεχτεί το πιο διάσημο τηλεφώνημα της χρονιάς.

Σύνταξη
Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25

Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Δύο θέσεις θα χώριζαν τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον πρώτο να αποφασίζει να μη παρευρεθεί στην εκδήλωση, αφού θα ήταν υποχρεωμένος να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό. Ο εμβόλιμος δε χαιρετισμός του πρωθυπουργού στην εκδήλωση λειτούργησε επίσης αρνητικά. Ο κ. Σαμαράς δεν επιθυμεί καμία επαφή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της
Κόσμος 08.10.25

Γερμανία: Η δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ υπέδειξε την κόρη της ως υπεύθυνη για την επίθεση εναντίον της

Η κόρη της Ίρις Στάλτσερ είναι η κύρια ύποπτη για την επίθεση και τον σοβαρό τραυματισμό της, δήλωσαν εκπρόσωποι της αστυνομίας και της εισαγγελίας, παραπέμποντας στην κατάθεση του ίδιου του θύματος

Σύνταξη
Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ
50 χρόνια πριν 08.10.25

Μια χαμένη συνέντευξη του Τζον Λένον αποκαλύπτει τους φόβους του ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του από τις ΗΠΑ

Ο Νίκι Χορν ήταν 24 ετών και ανερχόμενος DJ στο Capital Radio του Λονδίνου όταν προσκλήθηκε στο διαμέρισμα του Τζον Λένον στη Νέα Υόρκη, στο κτίριο Dakota, για μια εκτενή συνέντευξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γαλλία: Παζάρια έως την ύστατη στιγμή ενώ περιορίζονται οι πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης
«Τραγική φάρσα» 08.10.25

Γαλλία: Παζάρια έως την ύστατη στιγμή ενώ περιορίζονται οι πιθανότητες για σχηματισμό κυβέρνησης

Οι επαφές του Σεμπαστιάν Λεκορνί συνεχίζονται ώστε να βγει η Γαλλία από την κρίση. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Σύμφωνα με τη Monde το πολιτικό σύστημα αδυνατεί να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Θέμα μάρκετινγκ 08.10.25

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
«Βάλτος» 08.10.25

Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ποδόσφαιρο 08.10.25

Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08.10.25 Upd: 20:45

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πήγε ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
