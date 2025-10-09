«Ήταν αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της
Σε χειρουργικές επεμβάσεις υποβλήθηκε η έγκυος που πήγε στο νοσοκομείο «Αττικόν» τη Δευτέρα με σοβαρά τραύματα από πιρούνι.
Μια υπόθεση ωμής ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Μια έγκυος γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής, έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» αιμόφυρτη, με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο από πιρούνι, από επίθεση που δέχτηκε από τον ίδιο της τον σύζυγο.
Οι γιατροί που την περιέθαλψαν μίλησαν για ένα περιστατικό που δεν έχουν ξανασυναντήσει, ενώ δίνουν μάχη για να διασώσουν την όρασή της. Η γυναίκα, έγκυος στον τρίτο μήνα, νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική υπό αστυνομική φύλαξη, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο να αναφέρει πως οι γιατροί δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
«Ήρθε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της από πιρούνι. Είπε ότι είναι από τον σύζυγό της. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα, γιατί το πιρούνι την χτύπησε και στην περιοχή των ματιών», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος στο Action 24.
«Οι γιατροί ως όφειλαν ειδοποίησαν την αστυνομία. Τώρα νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη αστυνομικών. Χτες έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δίνουμε μάχη για να καταφέρουμε να έχει την όρασή της η γυναίκα», σημείωσε.
Όπως τόνισε: «Είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, πώς μπορεί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα… Αυτό μας ξεπερνάει, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως το έμβρυο δεν κινδυνεύει.
Στον ανακριτή ο 43χρονος
Ο δράστης οδηγείται σήμερα στον ανακριτή, ενώ με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για βαριά σκοπουμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
H 38χρονη γυναίκα προσήλθε τα ξημερώματα της Τρίτης στα επείγοντα του νοσοκομείου με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν πιρούνι, στα άνω άκρα, στην κοιλιακή χώρα, το πρόσωπο και το μάτι.
