«Ήταν αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της

Μια υπόθεση ωμής ενδοοικογενειακής βίας συγκλονίζει την κοινή γνώμη. Μια έγκυος γυναίκα, γεωργιανής καταγωγής, έφτασε στο νοσοκομείο «Αττικόν» αιμόφυρτη, με πολλαπλά τραύματα στο πρόσωπο από πιρούνι, από επίθεση που δέχτηκε από τον ίδιο της τον σύζυγο.

Οι γιατροί που την περιέθαλψαν μίλησαν για ένα περιστατικό που δεν έχουν ξανασυναντήσει, ενώ δίνουν μάχη για να διασώσουν την όρασή της. Η γυναίκα, έγκυος στον τρίτο μήνα, νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική υπό αστυνομική φύλαξη, με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο να αναφέρει πως οι γιατροί δεν είχαν ξαναδεί τέτοιο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

«Ήρθε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της από πιρούνι. Είπε ότι είναι από τον σύζυγό της. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα, γιατί το πιρούνι την χτύπησε και στην περιοχή των ματιών», ανέφερε ο κ. Γιαννάκος στο Action 24.

«Οι γιατροί ως όφειλαν ειδοποίησαν την αστυνομία. Τώρα νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη αστυνομικών. Χτες έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δίνουμε μάχη για να καταφέρουμε να έχει την όρασή της η γυναίκα», σημείωσε.

Όπως τόνισε: «Είναι έγκυος στον τρίτο μήνα, πώς μπορεί να συμπεριφέρονται με τέτοια σκληρότητα… Αυτό μας ξεπερνάει, δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», σημειώνοντας πως το έμβρυο δεν κινδυνεύει.