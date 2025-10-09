«Μόνιμα» μεθυσμένος και βίαιος ο 43χρονος που κάρφωσε με πιρούνι τη σύζυγό του – Έχει 12 συλλήψεις σε 13 χρόνια

Βαρύ ποινικό παρελθόν έχει ο 43χρονος Γεωργιανός που κάρφωσε και τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του στο Ψυχικό.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά τουλάχιστον τα τελευταία 13 χρόνια ο 43χρονος μπαινόβγαινε στη φυλακή έχοντας διαπράξει πληθώρα αδικημάτων όπως ξυλοδαρμούς, φθορά ξένης περιουσίας, συμμετοχή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και έκθεση της ανήλικης κόρης του (από τον πρώτο του γάμο) σε κίνδυνο.

Έχει συλληφθεί 12 φορές

Όπως προκύπτει τα τελευταία 13 χρόνια έχει συλληφθεί 12 φορές.

Συνοπτικά, η «πλούσια» παραβατική του δράση:

2012 συνελήφθη για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση

2013 συνελήφθη για κλοπή (μηχανάκια)

2019 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και απείθεια

2021 οδηγούσε πάλι υπό την επήρεια αλκοόλ, χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης και για απείθεια στους αστυνομικούς

2021 συνελήφθη γιατί οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ (στην αλκοολομέτρηση βγήκε 1,68 εκπνεόμενου αέρα)

2021 συνελήφθη για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο

2023 έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για εκούσια νοσηλεία έπειτα από δήλωση του – και αυτό υπό την επήρεια αλκοόλ – πως θα αυτοκτονήσει

2023 και 2024 3 συλλήψεις πάλι για μέθη και παραβάσεις του ΚΟΚ

2025 συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση

2025 Αντιμέτωπος με το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης καθώς και για παράνομη οπλοφορία.

Σύμφωνα με όσα είπε γείτονας που μίλησε στο Live News o 43χρονος πριν 4 μήνες τράκαρε 4 αυτοκίνητα. «Το αχρήστευσε το αυτοκίνητο του. Μετά αγόρασε Mercedes διθέσιο γιατί η μάνα του είναι στην Αμερική και του στέλνει λεφτά κάθε μήνα. Δούλευε σ’ ένα βενζινάδικο στην Αγία Παρασκευή για 2-3 μήνες. Μετά τον έπιασαν, έκανε μια ληστεία δεν ξέρω. Τον άφησαν έξω. Έχει κάνει πάρα πολλά. Τι να πρωτοθυμηθώ;».

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν ξημερώματα Τρίτης στην περιοχή Ελληνορώσων. Ο 43χρονος σε κατάσταση αμόκ επιτίθεται στην έγκυο σύντροφο του με πιρούνι, ενώ της καταφέρνει και δαγκωματιές στα χέρια. Απελπισμένη η 39χρονη καλεί σε βοήθεια και όπως είπε στους γιατρούς βγήκε έξω από το σπίτι γυμνή για να σωθεί.

«’Βοήθεια, βοήθεια!’ φώναζε»

Ο άνθρωπος που κάλεσε το ΕΚΑΒ ήταν μια φίλη της, που περιγράφει το τηλεφώνημα που δέχτηκε από την 39χρονη μέσα στη νύχτα.

«’Βοήθεια, βοήθεια!’ φώναζε η κοπέλα με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Εγώ όταν πήγα από εκεί, αυτός είχε φύγει. Δεν τον είδα καθόλου. Δεν ήταν σπίτι», είπε.

Στις 3 το πρωί φτάνει στα επείγοντα του νοσοκομείου. Οι γιατροί μένουν έκπληκτοι από την εικόνα αυτής της γυναίκας. Ήταν τόσο χτυπημένη που χρειάστηκε χειρουργείο για να σώσει τα μάτια της. Από το αριστερό πλέον βλέπει ελάχιστα, με τους γιατρούς να παλεύουν να σώσουν και το δεξί.

Οι γιατροί ως όφειλαν κάλεσαν αμέσως την αστυνομία, η οποία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

Στο μεταξύ η φίλη της 39χρονης που κάλεσε το ΕΚΑΒ πήγε στις 5 τα ξημερώματα στο τμήμα και κατέθεσε όλα όσα γνώριζε.

«Ό,τι ήξερα πραγματικά, πήγα 5 η ώρα νύχτα στο αστυνομικό τμήμα και το είπα. Εγώ δεν το είδα το πιρούνι και ούτε τίποτα. Από όσο ξέρω εγώ δεν μαλώνανε όχι. Όσο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μετά τι γινόταν μέσα στην οικογένεια. Μήπως δεν ήταν καλά ψυχολογικά; Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί τσακωθήκανε, γιατί έγινε αυτό. Γενικά δεν μιλάει τώρα γι’ αυτά τα πράγματα αυτή η κοπέλα και ούτε ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια», είπε η φίλη της 39χρονης.

Η μαρτυρία του γείτονα

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέχρι που σηκώθηκε κι έφυγε από το σπίτι αυτή. Και βρήκε αυτή την κοπέλα που «πιρούνιασε» προχτές. Την βρήκε εδώ και ένα χρόνο και τα έχει μαζί της. Είναι ένα πάρα πολύ καλό κορίτσι. Η… τον φοβόταν. Και καθόταν μαζί του γιατί την φοβόταν. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Εδώ και 15 χρόνια είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Έχει τσακωθεί με όλον τον κόσμο. Όλοι φοβούνται. Πίνει όλη την ώρα. Είναι μεθυσμένος όλη την ώρα. Έχει τρακάρει πάνω από 10 φορές. Τον πάνε μέσα, τον βγάζουν», είπε ο γείτονας τους.

Άνθρωπος που γνωρίζει τον 43χρονο ανέφερε μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο ότι τον ξέρει 15 χρόνια κι όπως είπε καταναλώνει καθημερινά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

«Η πρώτη του γυναίκα βρήκε τον τρόπο και ξέφυγε από τα χέρια του, γιατί κι αυτή την χτυπούσε πάρα πολύ. Χτυπούσε και την μικρή του κόρη και αναγκάστηκε η μικρή να φύγει από το σπίτι και πήγε να μείνει στο σπίτι μιας φίλης της για τρεις μέρες».

«Έχει τσακωθεί με την πρώην γυναίκα του, την έδερνε, μέ