H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Μια κόλαση ζούσαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου ο οποίος συνελήφθη για την άγρια επίθεση με πιρούνι στη νέα του σύντροφο η οποία είναι και έγκυος 3 μηνών.

Τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 43χρονου Γεωργιανού σοκάρουν.

Η εξαφάνιση της ανήλικης κόρης τους στις 30 Δεκεμβρίου ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε τότε το ποτήρι. Το 14χρονο τότε παιδί το είχε σκάσει μόνο του από το σπίτι.

Μόλις την εντόπισαν μετά από 3 μέρες, η μητέρα της πήρε την απόφαση να τη φυγαδέψει στη Γεωργία μαζί με την γιαγιά της, μακριά από τον 43χρονο.

Η μαρτυρία

Οικογενειακή φίλη μίλησε στο Live News για την κόλαση που είχαν ζήσει η ανήλικη με την μητέρα της. Όπως λέει, σε ηλικία 12 ετών ο 43χρονος είχε ξυρίσει τα μαλλιά της κόρης του ώστε να την εμποδίσει να βγαίνει από το σπίτι.

-Την σύζυγο χτυπούσε. Το παιδί δεν γνωρίζω αν είχε απλώσει χέρι. Λίγο μιλούσε άσχημα όταν έπινε με το παιδί να μην βγαίνει έξω κάτι τέτοια και είχε ξυρίσει τα μαλλιά για να μην βγαίνει έξω το κορίτσι.

-Στη γυναίκα του είχε ξυρίσει τα μαλλιά;

-Στο παιδί του. 12 ήταν για να μην βγαίνει έξω δηλαδή, να μην κάνει παρέα με κανέναν. Ήταν άσχημες μέρες τσακωμούς, διάφορα. Μετά είχε φύγει το παιδί. Από το σπίτι έφυγε το παιδί κρυφά. Είχε φύγει και το έψαχναν τρεις μέρες, δεν το βρίσκανε το παιδί. Ένα ξέρω ότι στην Κηφισίας σε κάποια πολυκατοικία πήραν στον αστυνομικό, επειδή τα βράδια κοιμόταν το καημένο παιδί εκεί… στην πολυκατοικία στην είσοδο. Κάπου εκεί. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ το παιδάκι.

«Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα»

Επιπλέον στο Live Νews έκανε δηλώσεις κα η γυναίκα που είχε κρύψει τότε την ανήλικη:

«Την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της πολύ. Την είχε κουρέψει με την μηχανή την ξυριστική και ήταν σε εμένα. Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα. Μου είχε πει ότι την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της γιατί είχε φύγει από το σπίτι μικρή. Την πήγα εγώ στο σπίτι και την χτύπησε και μπροστά μου πάρα πολύ άσχημα.

Με πήρε τηλέφωνο βασικά, ήρθανε σπίτι μου μαζί. Και σε παρακαλώ κράτα το παιδί κάποιες μέρες στο σπίτι γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο, δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι, την χτύπησε πάρα πολύ, φαινόταν κι όλας το παιδί ότι το έχει χτυπήσει. Μπούτια, χέρια, πρόσωπο και ξυρισμένο το παιδί και φορούσε κι όλας μαντήλι στο κεφάλι, πώς να έβγαινε έτσι έξω.

Έμενε στο σπίτι με την μαμά μου. Και πάλι πήγε σπίτι, επέστρεψε σπίτι. Και είπε στον πατέρα της ότι δεν ξέρω που είναι. Μετά από τρεις μέρες τέσσερις μου λέει σε παρακαλώ επέστρεψέ την γιατί έπαιρνε ηρεμιστικά και τέτοια γιατί είναι εκτός εαυτού ξέρεις και αυτά… Μίλησα εγώ μαζί του. Του λέω θα την επιστρέψω μόνο με την προϋπόθεση ότι δεν θα πειράξεις καμία. Ναι μου λέει δεν θα πειράξω καμία, επέστρεψε το παιδί, θα την αφήσω να πάει σχολείο, θα είμαι εντάξει θα είμαι καλός, ξέρεις, και αυτά.

Την επιστρέφω και μπροστά μου μετά την χτύπαγε με ζώνες, την χτύπαγε με μπουνιές. Μπαίνω στην μέσα μου λέει φύγε από εκεί, με τραβάει εμένα, παίρνω το παιδί, το παίρνω στο δωμάτιό του, την βγάζω από το παράθυρο, της λέω πήγαινε στην πλατεία. Μετά από τρεις τέσσερις μέρες (η μητέρα της) την έδιωξε».