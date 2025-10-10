«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας και αφορούν τον 43χρονο που τραυμάτισε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του. Ο άνδρας είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς το παρελθόν του είναι «πλούσιο» σε αδικήματα που τον έχουν φέρει πολλές φορές αντιμέτωπο με τη Δικαιοσύνη.

Λίγες μέρες πριν την επίθεση στην σύντροφό του είχε αποφυλακιστεί ενώ ήταν στην φυλακή από τα τέλη Αυγούστου. Ο άνδρας μπαινόβγαινε στις φυλακές εδώ και χρόνια.

«Από τα χτυπήματα και από το μίσος που την χτύπαγε, φαίνεται ότι ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή»

Όσοι τον γνώριζαν στην γειτονιά κάνουν λόγο για έναν πολύ επικίνδυνο άνδρα, προκαλούσε επεισόδια.

Ο συγκεκριμένος άνδρας σύμφωνα με μαρτυρίες συνεχώς έπινε και δημιουργούσε επεισόδια. Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκας στους γιατρούς αυτός θεωρούσε ότι το παιδί δεν είναι δικό του, προσπαθούσε να το αποδείξει και ζητούσε τον λόγο από την γυναίκα.

Την κάρφωσε με το πιρούνι πάνω από 110 φορές

Πάνω από 110 φορές κάρφωσε την γυναίκα με το πιρούνι. Η τωρινή σύντροφος δεν είχε καταγγείλει κάποιο περιστατικό ενώ η προηγουμένη είχε καταγγείλει την κακοποίηση του παιδιού που είχαν μαζί.

Το παιδί με την παρέμβαση του «Χαμόγελου του Παιδιού» φυγαδεύτηκε στην Γεωργία για να μην υποστεί περαιτέρω κακοποίηση.

Το 2012 μάλιστα ο κατηγορούμενος είχε μπουκάρει με το αυτοκίνητο στο ΑΤ Αμπελοκήπων και ζητούσε να δει κρατουμένους των φυλακών. Όταν του είπαν ότι δεν είναι εκεί οι φυλακές επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

«Ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού»

«Η κοπέλα έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση που δεν περιγράφεται. Οι συνάδελφοι που ήταν βάρδια έμειναν άφωνοι. Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα», λέει στο MEGA ο Γιάννης Πλαγιαννάκος, ΓΓ σωματείου εργαζομένων νοσοκομείου «Αττικόν».

Όπως λέει ο ίδιος: «Το έμβρυο ευτυχώς δεν έχει κανένα πρόβλημα, η εγκυμοσύνη πάει καλά. Το πρόβλημα είναι στα μάτια, κάνανε χειρουργείο 2,5 ώρες. Μάλλον τις επόμενες ημέρες θα ξαναμπεί χειρουργείο, μακάρι να γλιτώσει την όρασή της. Είναι χάλια η ψυχολογία της».

«Έχει απασχολήσει αρκετές φορές»

«Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης, είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα. Έχει απασχολήσει αρκετές φορές την Αστυνομία και δεν ξέρω με ποιο καθεστώς αποφυλακίστηκε», λέει από την πλευρά της η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. «Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί στον ανακριτή και τι θα αποφασίσει για αυτόν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας».