Σε ασφαλές περιβάλλον και υπό ιατρική φροντίδα νοσηλεύεται η 15χρονη μαθήτρια από τη Χερσόνησο, η οποία βρήκε το θάρρος να καταγγείλει τον 41χρονο πατέρα της για συστηματική ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η ανήλικη βρίσκεται στο πλευρό κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και εθελοντών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίοι της παρέχουν σταθερή υποστήριξη, μετά από εισαγγελική εντολή.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου, η 15χρονη επικοινώνησε για πρώτη φορά με την Εθνική Γραμμή SOS 1056, αναφέροντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπιζε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον και τα ξεσπάσματα βίας του πατέρα της.

Την επόμενη μέρα, μετά από ακόμη ένα βίαιο περιστατικό σε βάρος της 34χρονης μητέρας της, το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – συνέβη παρουσία των παιδιών, η ανήλικη κάλεσε ξανά στη γραμμή, ζητώντας αυτή τη φορά να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές.

Η ανήλικη βρίσκεται στο πλευρό κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων και εθελοντών του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», οι οποίοι της παρέχουν σταθερή υποστήριξη, μετά από εισαγγελική εντολή

Με τη συνοδεία κοινωνικού λειτουργού του Οργανισμού, μετέβη στο Τμήμα Ανηλίκων, όπου κατέθεσε αναλυτικά για όσα, όπως φαίνεται, συνέβαιναν κατ’ επανάληψη μέσα στο σπίτι. Ο 41χρονος πατέρας συνελήφθη, ενώ η 15χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο για αξιολόγηση και φροντίδα.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας πως «στις 5 Οκτωβρίου 2025 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε κλήση από 15χρονη που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στο οικογενειακό της περιβάλλον» και ότι «την επόμενη ημέρα η ίδια επικοινώνησε εκ νέου, ζητώντας να ενημερωθούν οι αστυνομικές Αρχές».

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» σημειώνει ότι η ανήλικη «προσήλθε στο αρμόδιο Τμήμα Ανηλίκων συνοδεία κοινωνικού λειτουργού και κατέθεσε σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία». Όπως αναφέρει, «με εισαγγελική εντολή, η 15χρονη νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι και εθελοντές του Οργανισμού βρίσκονται σταθερά μαζί της».

Ο Οργανισμός υπενθυμίζει πως «όποιος ανήλικος ή ενήλικος αισθάνεται ότι κινδυνεύει, μπορεί να καλέσει δωρεάν στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή να στείλει μήνυμα στο Chat 1056, οποιαδήποτε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου», επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη των παιδιών προς την ομάδα του αποτελεί «τιμή και ευθύνη» για τους ανθρώπους του.