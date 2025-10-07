Ένα 15χρονο κορίτσι στην Κρήτη κατήγγειλε τον πατέρα της, όταν για ακόμη μια φορά έγινε μάρτυρας της βίαιης συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα αποκαλύφθηκαν το βράδυ του Σαββάτου όταν ο 40χρονος άρχισε να καυγαδίζει με την 34χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους, σε περιοχή του δήμου Χερσονήσου.

Μέσα στο δωμάτιο βρίσκονταν και τα τέσσερα ανήλικα παιδιά της οικογένειας με την 15χρονη να μην αντέχει άλλο την κατάσταση και να ειδοποιεί το «Χαμόγελο του Παιδιού» ζητώντας βοήθεια για την μητέρα της.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές και στο σημείο έσπευσαν στελέχη της αστυνομίας που προχώρησαν στην σύλληψη του 40χρονου.

Ο 40χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή βία ενώ φαίνεται πως για πρώτη φορά απασχολεί τις αρχές.