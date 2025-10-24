Κορωπί: Στο «Αγλαΐα Κυριακού» τα παιδιά της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της
Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους και φιλοξενούνται στο παιδιατρικό νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού»
Στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» φιλοξενούνται τα δύο παιδιά της 40χρονης γυναίκας που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύζυγό της μπροστά τους, μέσα στο σπίτι τους στο Κορωπί.
Τα παιδιά, ηλικίας 3,5 μηνών και 4 ετών, βρίσκονταν μπροστά στον ξυλοδαρμό και μάλιστα, ο 4χρονος γιος ήταν εκείνος που ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα συνέβησαν. «Ο μπαμπάς έδειρε τη μαμά», φέρεται να είπε το παιδί, ενώ ο πατέρας του λίγο νωρίτερα επέμενε πως δεν γνώριζε τι είχε συμβεί με την 40χρονη.
Ο δράστης είχε αρχικά καλέσει το Κέντρο Άμεσης Δράσης, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη σύντροφό του αιμόφυρτη μέσα στο σπίτι τους, ωστόσο οι αστυνομικοί, ακούγοντας τις αντιφάσεις στην εκδοχή του, αμφισβήτησαν τα λεγόμενά του.
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας στο Κορωπί άρχισαν να ρωτούν τι συνέβη, ωστόσο ο 50χρονος επέμενε ότι δεν γνώριζε τίποτα.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας είχε συλληφθεί και το 2023 για ενδοοικογενειακή βία, καθώς είχε επιτεθεί και πάλι στη σύζυγό του.
Η 40χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Ο 50χρονος την χτύπησε με μανία στο πρόσωπο και στο σώμα, με αποτέλεσμα να πέσει αναίσθητη, με πολλαπλά, βαριά τραύματα.
